Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії. ФОТОрепортаж
Львів отримав чергову партію трамваїв – два вагони з кантону Базель-Ланд.
Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Львівелектротранс".
Там розповіли, що це вже 16 вагонів Schindler Be 4/8, які значно покращать комфорт та безпеку пасажирів.
До кінця року підприємство збирається отримати 23 великі трамваї з низькопідлоговою секцією Schindler Be та 10 менших вагонів – для запчастин.
Раніше Львів отримав 11 трамваїв зі швейцарського Берна. Вісім із них курсують на маршрутах №1 та №6, решта вийдуть на маршрути вже незабаром.
Проєкт "Бернські та базельландські трамваї для Львова" реалізується за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.
Як повідомлялося, в лютому "Київпастранс" замовив у "Татра-Юг" ще три нові трамваї за торішньою ціною в 288,35 млн грн.
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