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Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії. ФОТОрепортаж

Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії

Львів отримав чергову партію трамваїв – два вагони з кантону Базель-Ланд.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Львівелектротранс".

Там розповіли, що це вже 16 вагонів Schindler Be 4/8, які значно покращать комфорт та безпеку пасажирів.

До кінця року підприємство збирається отримати 23 великі трамваї з низькопідлоговою секцією Schindler Be та 10 менших вагонів – для запчастин.

Раніше Львів отримав 11 трамваїв зі швейцарського Берна. Вісім із них курсують на маршрутах №1 та №6, решта вийдуть на маршрути вже незабаром.

Проєкт "Бернські та базельландські трамваї для Львова" реалізується за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.

Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії
Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії
Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії
Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії
Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії
Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії
Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії
Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії
Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії
Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії

Як повідомлялося, в лютому "Київпастранс" замовив у "Татра-Юг" ще три нові трамваї за торішньою ціною в 288,35 млн грн.

Автор: 

Львів (849) трамвай (123) вагони (663)


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