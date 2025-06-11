Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії. ФОТОрепортаж

Львів отримав чергову партію трамваїв – два вагони з кантону Базель-Ланд.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Львівелектротранс".

Там розповіли, що це вже 16 вагонів Schindler Be 4/8, які значно покращать комфорт та безпеку пасажирів.

До кінця року підприємство збирається отримати 23 великі трамваї з низькопідлоговою секцією Schindler Be та 10 менших вагонів – для запчастин.

Раніше Львів отримав 11 трамваїв зі швейцарського Берна. Вісім із них курсують на маршрутах №1 та №6, решта вийдуть на маршрути вже незабаром.

Проєкт "Бернські та базельландські трамваї для Львова" реалізується за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань.





















Як повідомлялося, в лютому "Київпастранс" замовив у "Татра-Юг" ще три нові трамваї за торішньою ціною в 288,35 млн грн.