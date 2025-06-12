Прем’єр Греції запропонував створити транспортний коридор, який з’єднає грецький порт з Одесою

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував побудувати транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою через болгарську Варну та румунську Констанцу.

Таку ідею він висловив під час 4-го саміту "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі 11 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"Я б хотів, щоб Одеса була на одному кінці амбітного, всеосяжного проєкту з розвитку зв'язку, який би розпочався в порту Александруполіс, пройшов через Варну, Констанцу і, нарешті, досягнув Одеси. Це проєкт, який може бути запропонований для фінансування з боку ЄС", – зазначив Міцотакіс.

За словами прем'єра, коридор включав би транспортні залізничні колії, лінії електропередач, газопроводи. Такий коридор сполучення був би набагато швидший, ніж транспортування товарів морем.

Також голова грецького уряду вважає, що цей проєкт дав би "чітке і відчутне бачення того, як інтеграція України у ЄС може реально змінити життя українців".

Міцотакіс запевнив, що Греція завжди буде готова зробити свій внесок у надання будь-якої експертної або технічної підтримки щодо наближення кандидатів до ЄС.

Як повідомлялося, цього літа планують відновити рух потяга Кишинів – Одеса, який був призупинений 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.