Уряд затвердив план підготовки до майбутньої зими. Що він передбачає
Кабінет Міністрів 11 червня затвердив план підготовки України до нового опалювального сезону.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Зокрема, план передбачає ремонти в енергетиці, підготовку будинків, лікарень, шкіл і тепломереж. Також будуть створені запаси палива та необхідних матеріалів.
Увесь контроль щодо виконання плану лежить на центральній та місцевій владі.
План підготовки був розроблений для забезпечення тепла в оселях, безперебійної роботи лікарень і підвищення енергобезпеки країни цієї зими.
Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно розглянути запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання у тих містах, які найбільше постраждали від ударів РФ.
За його словами, ситуація з підготовкою систем централізованого опалення до роботи взимку у цих містах важка.
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