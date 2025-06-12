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Новини
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Закон про "інвестнянь" від Зеленського діє: Кабмін уклав угоду про пільги для будівництва ще одного курорту в Карпатах

Кабмін уклав угоду про пільги для будівництва ще одного курорту в Карпатах

Кабінет Міністрів, Славська селищна рада та компанії-інвестори – ТОВ "СлавСкі" і ТОВ "Рожанка парк" – підписали два спеціальних інвестиційних договори, які передбачають пільги для проєкту будівництва всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort.

Від імені уряду договір підписала перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.

"Ще два проекти зі значними інвестиціями отримали державне сприяння – це "Славскі" та "Рожанка Парк", які разом проінвестують 140 млн євро у розвиток рекреації в Карпатах. У партнерстві з місцевою владою вони створять нову туристичну інфраструктуру, а бюджети всіх рівнів отримають близько 7,3 млрд грн надходжень впродовж 15 років. Також ми розраховуємо, що компанія створить нові робочі місця із заробітною платою, вищою за середню у цьому регіоні", – прокоментувала підписання угод Свириденко.

Вона нагадала, що державна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає компенсацію до 30% капітальних інвестицій для проектів вартістю від 12 мільйонів євро через ряд форм державної підтримки.

Зокрема передбачено:

  • звільнення від податку на прибуток (до 5 років);
  • звільнення від ввізного мита й імпортного ПДВ на нове обладнання;
  • компенсація витрат на інженерну інфраструктуру (електромережі, підстанції, газопроводи тощо);
  • переважне право користування земельною ділянкою.

Програма діє на основі закону про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні, відомого, як так званий закон "про інвестнянь".

За даними сервісу YouControl, ТОВ "Славскі" та ТОВ "Рожанка Парк" належать власнику групи ОККО Віталію Антонову (70%) і Василю Даниляку (30%). Останній є СЕО холдингу ОККО.

Обидві компанії мають майже 600 ділянок у Сколівському районі різного призначення площею майже 500 га. Також ОККО викупив гірськолижний курорт "Захар Беркут", що межує із цими ділянками.

Холдинг ОККО Group Віталія Антонова планує збудувати на території сіл Верхня Рожанка і Волосянка поблизу Славського новий гірськолижний курорт.

Читайте також: Закон про "інвестнянь" від Зеленського запрацював: Серед двох перших проєктів – аквапарк нардепа Палиці на Буковелі

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".

Перший договір уклали між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту. Другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.

Автор: 

інвестиції (1554) Карпати (64) курорт (37) пільги (275) Мінекономрозвитку (2017) Свириденко Юлія (161) інвестняня (40)


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Топ коментарі
+23
щоб якийсь підземний завод по виробництву зброї то ні...курорт для зелених вилупків головніший
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12.06.2025 16:43 Відповісти
+22
комусь смерть на фронті, а комусь - інвестняня для будівництва курорту.

українці, ви подуріли ?

.
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12.06.2025 16:36 Відповісти
+16
Це не ті курорти що бивші ментовські зами будують ?
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12.06.2025 16:37 Відповісти
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12.06.2025 16:35 Відповісти
комусь смерть на фронті, а комусь - інвестняня для будівництва курорту.

українці, ви подуріли ?

.
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12.06.2025 16:36 Відповісти
140 млн євро у розвиток рекреації в Карпатах, витрачених на фортифікацію, могли б врятувати тисячі життів Українських Воїнів

Від імені уряду договір підписала перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко

цей уряд, цей преЗЄдент, вся ця ВЛАДА - аморальні і антиукраїнські.
вони не мають існувати !
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12.06.2025 16:45 Відповісти
в уряді є українці??? (крім "технічок")
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12.06.2025 16:47 Відповісти
73% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.
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12.06.2025 17:10 Відповісти
Це не ті курорти що бивші ментовські зами будують ?
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12.06.2025 16:37 Відповісти
ZЕлений ********* під час війни на знищення українців.
********, а вам до вподоби така муйня від зеленського?
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12.06.2025 16:38 Відповісти
Вони не так бачать. 70 відсотків на знають навіть, що в Україні війна. Ну щось там летить, з неба, та вже адаптувалися, як отара баранів, на шум вітряка. Якась, війна , там, солдати, тут Влад Ссаніч, новий двіж придумав. Оце діло!
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12.06.2025 17:51 Відповісти
І море буде?
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12.06.2025 16:38 Відповісти
із ЗЄлєнським Чорне море буде кацапським, включно із Одесою....

.
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12.06.2025 16:41 Відповісти
Море вже є. Море крові українців від дій Zеленського.
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12.06.2025 16:58 Відповісти
Отримай льодяничок. Заї'-ли ви вже цим поцом.
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12.06.2025 17:41 Відповісти
Поцом ZE треба заї'-вати все тупе стадо яке обрало його на посаду Верховного Головнокомандувача під час війни, шоб це тупе стадо завжи пам'ятало шо саме завдяки їм з 24.02.2022 року тєче бурхливим потоком крові українців.
Отримай льодяничок, виборець ZE.
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12.06.2025 18:05 Відповісти
щоб якийсь підземний завод по виробництву зброї то ні...курорт для зелених вилупків головніший
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12.06.2025 16:43 Відповісти
+ 100 !
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12.06.2025 16:46 Відповісти
трендить що грошей не вистачае на новітні дрони а на нові курорти-будь ласка
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12.06.2025 17:21 Відповісти
А дороги на курорт?Яке ******... .
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12.06.2025 16:44 Відповісти
З українців сім шкур знімають, а собі л!! пільги і інвестняні
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12.06.2025 16:47 Відповісти
Оманщина, діє з 2019 року, проти України, щоденно, як і здача територій України, прутіну!
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12.06.2025 16:47 Відповісти
Вони думають що росіяни туди ніколи не прийдуть. Головне щоб на зброю не переказали і копійки.
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12.06.2025 16:54 Відповісти
Якщо ти маєш на увазі Зеленьського і його кліку клєптоманів, то їммвсе рівно. Вони грошву зараз оліб'ють " на компенсвїаціях з бюджету"
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12.06.2025 17:53 Відповісти
Привіт із Буковеля чуваки й чувихі
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12.06.2025 17:02 Відповісти
замість нянь для фейкових інвесторів могли б переспрямувати тих нянь для винахідників щоб вони могли зареєструвати свої винаходи і допомогти армії розумом а не м'ясом.
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12.06.2025 17:12 Відповісти
Няні-це рішали по відмиванню бабок,нащо їм твої винахідники?
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12.06.2025 17:15 Відповісти
Тільки компенсацію до 30% капітальних інвестицій для проектів не повний CapEx, а 30% на інженерну інфраструктуру. теоретично, можуть компенсувати 30% якщо дорогу до ділянки тягнеш по комунальній землі (якої там давно немає), і якщо РтП свою ставиш. А от підключення до мереж платиш повністю, тому що Обленерго - приватна контора.
Так шо на загальному фоні там не так багато.
****
Те, що ПДВ на імпорт обладнання не платиш - брехня. Платиш. Як і митні платежі. Потім, через півроку теоретично тобі зробляять по ПДВ взаємозалік. І то, якщо домовишся за кеш.
******
Цікаво, коли зелені видадуть пільги Владиславу Каськіву з його такою ж самою хренью "Боржава"?
********
Цікаво, коли власники ОККО вирішили, що їм можна не мобілізуватися до ЗСУ?
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12.06.2025 17:19 Відповісти
українські курорти зараз важливі як ніколи. Де ж ще можуть відпочити у відпустці наші бійці. Дякуємо нашому президенту та кожній няні особисто.
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12.06.2025 17:28 Відповісти
під час ротації бригади катаються на лижах

.
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12.06.2025 17:35 Відповісти
А що, в Україні напряг з курортами? Зараз в Капатах практично в кожному селі "курорт" з підйомниками. Але ще потрібно попутно знищити сотні гектарів лісу (біля курортів ліс гине, тому що всю воду забирають на штучний лід)...
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12.06.2025 17:40 Відповісти
Тільки хотів написати,що зараз вилізуть Зегниди, як вони тут, як тут 🤬
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12.06.2025 17:31 Відповісти
Шобло яке розікрало наворовало на кровіусе ,тепер ще й за рахунок держави ще раз наживеться ,країна мрій недолідора
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12.06.2025 17:44 Відповісти
Якраз у ЗЕбіла і шобли на часі будівництво курорта.Компенсація інвесторам,пільги.Каже грошей на виготовлення дронів нема.30% від 140млн євро це 42млн×48(курс євро-гривна).Інвестняня в кишеню скільки покладе.Пам'ятайте лишень-домовина не має кишень.
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12.06.2025 18:35 Відповісти

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