Закон про "інвестнянь" від Зеленського діє: Кабмін уклав угоду про пільги для будівництва ще одного курорту в Карпатах

Кабінет Міністрів, Славська селищна рада та компанії-інвестори – ТОВ "СлавСкі" і ТОВ "Рожанка парк" – підписали два спеціальних інвестиційних договори, які передбачають пільги для проєкту будівництва всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort.

Від імені уряду договір підписала перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.

"Ще два проекти зі значними інвестиціями отримали державне сприяння – це "Славскі" та "Рожанка Парк", які разом проінвестують 140 млн євро у розвиток рекреації в Карпатах. У партнерстві з місцевою владою вони створять нову туристичну інфраструктуру, а бюджети всіх рівнів отримають близько 7,3 млрд грн надходжень впродовж 15 років. Також ми розраховуємо, що компанія створить нові робочі місця із заробітною платою, вищою за середню у цьому регіоні", – прокоментувала підписання угод Свириденко.

Вона нагадала, що державна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає компенсацію до 30% капітальних інвестицій для проектів вартістю від 12 мільйонів євро через ряд форм державної підтримки.

Зокрема передбачено:

звільнення від податку на прибуток (до 5 років);

звільнення від ввізного мита й імпортного ПДВ на нове обладнання;

компенсація витрат на інженерну інфраструктуру (електромережі, підстанції, газопроводи тощо);

переважне право користування земельною ділянкою.

Програма діє на основі закону про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні, відомого, як так званий закон "про інвестнянь".

За даними сервісу YouControl, ТОВ "Славскі" та ТОВ "Рожанка Парк" належать власнику групи ОККО Віталію Антонову (70%) і Василю Даниляку (30%). Останній є СЕО холдингу ОККО. Обидві компанії мають майже 600 ділянок у Сколівському районі різного призначення площею майже 500 га. Також ОККО викупив гірськолижний курорт "Захар Беркут", що межує із цими ділянками. Холдинг ОККО Group Віталія Антонова планує збудувати на території сіл Верхня Рожанка і Волосянка поблизу Славського новий гірськолижний курорт.

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Як повідомлялося, у жовтні минулого року Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".

Перший договір уклали між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту. Другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.