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Новини
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Держспецзв’язку готує кілька проєктів для посилення захисту критичної інфраструктури. Що передбачено?

Держспецзв’язку працює над посиленням захисту об’єктів критичної інфраструктури

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України працює над низкою проєктів, спрямованих на посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Це спричинено, зокрема, тим, що Росія продовжує терористичні дії проти України – і такі загрози вимагають миттєвого реагування.

Голова Держспецзв'язку Олександр Потій заявив, що Держспецзв’язку готова консолідувати зусилля з операторами об'єктів критичної інфраструктури та секторальними органами, щоб спільно напрацювати механізми, які допоможуть запобігати викликам у питанні захисту об'єктів критичної інфраструктури та протистояти їм.

Потій розповів, що йдеться про:

  • роботу над комунікаційною системою для оперативної взаємодії всіх суб'єктів захисту критичної інфраструктури в режимі реального часу,
  • намір створити міжнародний навчальний центр з питань захисту критичної інфраструктури,
  • формування мережі кіберполігонів на базі регіональних центрів кібербезпеки тощо.

Нагадаємо, в березні в Держспецзв'язку повідомили про нові кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

До того стало відомо, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA від початку лютого фіксувала цільову кіберактивність, спрямовану на шпигунство проти українських інституцій, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері.

Автор: 

захист (33) Держспецзв’язок (160) захист персональних даних (66)


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роботу над комунікаційною системою для оперативної взаємодії всіх суб'єктів захисту критичної інфраструктури в режимі реального часу, Джерело: https://censor.net/n3557562
нарешті, а то наплодили мобільних продажних компаній, від які х залежить життя українців
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12.06.2025 16:50 Відповісти
Відберіть у ахметки Укртелеком - він розвалив систему телефонних номерів і таксофонів
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12.06.2025 16:51 Відповісти
баришня! баришня! пшш пшш... добавочний 3-12.
тєлєграфіруйтє!
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12.06.2025 16:56 Відповісти
Що передбачено?

половину в кріпту, половину в офшори.
що залишиться, розмажуть на переможні реляції в бидло марафоні.
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12.06.2025 16:54 Відповісти
А где проверка вентканалов и дымоходов от этой "славной" организации? В ней помимо этого перла есть ещё один: все работники и примазанные к ним заполняют анкеты, где надо указать всех родственников (своих и жены) до 3 колена, а также кто из них был на "временно оккупированной территории в период "ВОВ". Не шучу, инфа из первых рук.
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12.06.2025 16:56 Відповісти
Сидят в этой конторе дремучие древние совкодрочеры, из которых каждый пятый- готовый парашный агент. Надо их только колбасой по 2-20 поманить, сразу вспомнят свою давно утраченную потенцию.
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12.06.2025 17:23 Відповісти
Шура, пілітє гірю ( бюджет), ана залатая!
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12.06.2025 17:10 Відповісти
З 2014 по 2025 рік всі урядовці саботували виконання своїх прямих обов'язків та положень законодавства щодо завчасної підготовки того що тепер робить ДЕРЖспезвязку!!! Зокрема і

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)!!!
І усі вони, регулярно, отримували записи в трудовій, після їх призначень, як незамінимих та фахових, гроші, і таке інше!!!
Вони і сьогодні, ошиваються, в Урядовому кварталі….
А Україна, кров'ю стікає, і через їх саботаж!
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12.06.2025 18:18 Відповісти

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