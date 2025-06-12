Держспецзв’язку готує кілька проєктів для посилення захисту критичної інфраструктури. Що передбачено?
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України працює над низкою проєктів, спрямованих на посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури.
Про це йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.
Це спричинено, зокрема, тим, що Росія продовжує терористичні дії проти України – і такі загрози вимагають миттєвого реагування.
Голова Держспецзв'язку Олександр Потій заявив, що Держспецзв’язку готова консолідувати зусилля з операторами об'єктів критичної інфраструктури та секторальними органами, щоб спільно напрацювати механізми, які допоможуть запобігати викликам у питанні захисту об'єктів критичної інфраструктури та протистояти їм.
Потій розповів, що йдеться про:
- роботу над комунікаційною системою для оперативної взаємодії всіх суб'єктів захисту критичної інфраструктури в режимі реального часу,
- намір створити міжнародний навчальний центр з питань захисту критичної інфраструктури,
- формування мережі кіберполігонів на базі регіональних центрів кібербезпеки тощо.
Нагадаємо, в березні в Держспецзв'язку повідомили про нові кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України.
До того стало відомо, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA від початку лютого фіксувала цільову кіберактивність, спрямовану на шпигунство проти українських інституцій, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері.
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нарешті, а то наплодили мобільних продажних компаній, від які х залежить життя українців
тєлєграфіруйтє!
половину в кріпту, половину в офшори.
що залишиться, розмажуть на переможні реляції в бидло марафоні.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)!!!
І усі вони, регулярно, отримували записи в трудовій, після їх призначень, як незамінимих та фахових, гроші, і таке інше!!!
Вони і сьогодні, ошиваються, в Урядовому кварталі….
А Україна, кров'ю стікає, і через їх саботаж!