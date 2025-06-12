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Немає грошей: Влада Києва відповіла на петицію про продовження лінії трамваю до центру міста

Влада Києва відхилила петицію про продовження лінії трамваю до центру міста

Київська влада відхилила петицію із закликом відновити роботи з продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту через брак фінансування.

Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію, яка набрала понад 6300 підписів.

Кличко нагадав, що у березні 2020 року КМДА видала розпорядження № 431 "Про будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену "Палац спорту" з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста Києва", визначивши замовником відповідних робіт "Київпастранс". У 2021 році Київрада схвалила залучення для фінансування цього проєкту кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Водночас, у березні 2023 року Світовий банк листом поінформував українську сторону про призупинення реалізації відповідного проєкту через перенаправлення передбачених фінансових ресурсів на вирішення найбільш актуальних проблем, спричинених повномасштабним російським вторгненням в Україну. Зокрема, на відновлення пошкодженого автомобільного та залізничного сполучення", – йдеться у відповіді Кличка.

Відтак, повернутися до його реалізації можливо після "стабілізації безпекової ситуації в Україні та відновлення співпраці з МБРР", додав мер Києва.

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Як повідомлялося, у жовтні 2021 року Кабмін схвалив залучення позики Світового банку у розмірі $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії у Києві від вул. Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" із заїздом на Вокзальну площу.

В межах реалізації цього проєкту планувалося збудувати близько 3,5 км трамвайної лінії по вулицях Жилянській та Саксаганського, а також реконструювати Вокзальну площу.

Нагадаємо, лінія трамваю до Палацу спорту існувала до 2001 року, коли вона була ліквідована. Ідея відновити її виникла у 2015 році, а у червні 2021 року рішення про повернення лінії підтримала Київрада.

Автор: 

КМДА (865) Київ (4715) Кличко Віталій (577) трамвай (124) МБРР (56)


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