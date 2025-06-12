Немає грошей: Влада Києва відповіла на петицію про продовження лінії трамваю до центру міста

Київська влада відхилила петицію із закликом відновити роботи з продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту через брак фінансування.

Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію, яка набрала понад 6300 підписів.

Кличко нагадав, що у березні 2020 року КМДА видала розпорядження № 431 "Про будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену "Палац спорту" з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста Києва", визначивши замовником відповідних робіт "Київпастранс". У 2021 році Київрада схвалила залучення для фінансування цього проєкту кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Водночас, у березні 2023 року Світовий банк листом поінформував українську сторону про призупинення реалізації відповідного проєкту через перенаправлення передбачених фінансових ресурсів на вирішення найбільш актуальних проблем, спричинених повномасштабним російським вторгненням в Україну. Зокрема, на відновлення пошкодженого автомобільного та залізничного сполучення", – йдеться у відповіді Кличка.

Відтак, повернутися до його реалізації можливо після "стабілізації безпекової ситуації в Україні та відновлення співпраці з МБРР", додав мер Києва.

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Як повідомлялося, у жовтні 2021 року Кабмін схвалив залучення позики Світового банку у розмірі $39 млн на будівництво нової трамвайної лінії у Києві від вул. Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" із заїздом на Вокзальну площу.

В межах реалізації цього проєкту планувалося збудувати близько 3,5 км трамвайної лінії по вулицях Жилянській та Саксаганського, а також реконструювати Вокзальну площу.

Нагадаємо, лінія трамваю до Палацу спорту існувала до 2001 року, коли вона була ліквідована. Ідея відновити її виникла у 2015 році, а у червні 2021 року рішення про повернення лінії підтримала Київрада.