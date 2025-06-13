Унаслідок атаки на Київ постраждав головний склад "Люксоптики"

Унаслідок атаки на Київ 11 червня постраждав центральний склад продавця окулярів "Люксоптика".

Про це повідомила директорка компанії Віолетта Титаренко, передає Forbes.

За її словами, на складі "Люксоптики" площею 2700 кв. м постраждало приблизно 500 кв. м.

Ніхто зі співробітників не постраждав. Обсяг збитків невідомий.

"Ще рахуємо. Роботи та витрат додалось немало, але все могло би бути набагато гірше", – додала Титаренко.

Зазначається, що роботу складу повністю відновили протягом доби. Там зберігаються оправи та сонцезахисні окуляри, контактні та оптичні лінзи, розчини та краплі для очей.

Найбільший продавець окулярів в Україні "Люксоптика" працює на стику двох форматів – магазину і офтальмологічного центру. У 2020 році компанію купив французько-італійський холдинг EssilorLuxottica італійського мільярдера Леонардо Дель Веккіо. До цього нею володіла група інвесторів, серед яких був співвласник медмережі "Добробут" Олег Калашніков та родина ексголови АП Бориса Ложкіна.