Справа про заволодіння аеропортом "Одеса": Підозрювані уникнули тюрми, але сплатять мільярд гривень

Вироком Вищого антикорупційного суду затверджено угоду про визнання винуватості семи учасників злочинної організації, яка контролювала діяльність Одеської міської ради та одержувала прибутки від місцевих суб’єктів господарювання.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що виявлена злочинна схема була однією з наймасштабніших в Україні.

Учасниками злочинної діяльності були вже колишні керівники Одеської міської ради, які систематично одержували хабарі та забезпечували ухвалення необхідних рішень. Особам, зокрема, висунуто обвинувачення в заволодінні у 2011 році майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" – вартістю більше 118 млн грн.

Так, відповідно до угоди обвинувачені зобов’язані повністю відшкодувати завдану шкоду Одеській міській раді, зокрема сплатити 150 млн грн на рахунок міськради та повернути 2 488 одиниць майна.

"Вироком суду обвинуваченим призначено остаточні покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років, а також штрафів на загальну суму понад 400 млн грн. Зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку. За окремі злочини осіб звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні САП.

Водночас вперше застосовано максимальний розмір штрафу, який визначено чинним законодавством, – 204 млн грн. Іншому обвинуваченому призначено додаткове покарання у вигляді штрафу на суму 102 млн грн, ще двом особам – у понад 30 млн грн кожному.

За рішенням суду, у дохід держави в засуджених конфісковано більше 6 млн грн, понад $582 тис. та 6000 євро, а також шість об’єктів дороговартісного нерухомого майна, серед яких квартира площею 700 кв. м у центрі Одеси. Ще до грошових коштів у сумі $20 тис. застосовано спецконфіскацію.

Крім того, засуджені перерахували 20 млн грн та зобов’язані перерахувати ще 106 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Загалом, згідно з умовами затвердженої угоди, фігурати взяли на себе зобов’язання сплатити на користь держави та тергромади Одеси та передати майна на суму, яка перевищує 1 млрд грн. Це найбільша угода в історії застосування угод про визнання винуватості.

Справа про заволодіння аеропортом "Одеса": що відомо?

Як повідомлялося, у травні 2024 року НАБУ завершило розслідування та оновило підозри у справі щодо заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 роках у розмірі понад 2,5 млрд грн.

У серпні 2023 року про підозру у цій справі повідомили бізнесменам Борису Кауфману і Алексу Боруховичу (раніше мав прізвище Грановський), директору приватної компанії, а також колишньому міському голові Одесі Олексію Костусєву та його ексзаступнику Анатолію Орловському.

За даними слідства, вони входили до злочинної групи, яка у 2011 році незаконно заволоділа майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходами від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

У вересні 2023 року ВАКС обрав запобіжний захід Борису Кауфману у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави. Наприкінці жовтня суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на заставу у розмірі 155 млн грн. Після цього Кауфман вніс заставу і вийшов із СІЗО.

Його бізнес-партнер і ще один підозрюваний у цій справі Олександр Борухович залишався на волі – суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,78 млн грн.

Ще одного підозрюваного – колишнього мера Одеси у 2010-2013 роках Олексія Костусєва – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук, а ВАКС ухвалив рішення про його заочний арешт.

При цьому виконувач обов’язків заступника міського голови Одеси з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолій Орловський, який також отримав підозру у цій справі, уклав угоду зі слідством та отримав 4 роки 6 місяців позбавлення волі умовно з іспитовим строком 3 роки та без конфіскації майна.