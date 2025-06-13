Новинському повідомили про підозру у несплаті податків на 4,3 мільярда

Колишньому нардепу від "Опозиційного блоку" та підсанкційному бізнесмену Вадиму Новинському повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податку на доходи фізичних осіб з інвестиційного прибутку, отриманого за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, екснардеп після набуття громадянства України у 2012 році продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд грн.

"Підозрюваний отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це порушення призвело до ненадходження коштів до держбюджету в особливо великих розмірах.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Правоохоронці нагадали, що Новинський також підозрюється у злочинах проти основ національної безпеки України.

На початку грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

У травні 2023 року Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з олігархом Вадимом Новинським, які він контролює через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

За даними слідства, у період 2022-2023 років Новинський, щоб уникнути блокування своїх активів, намагався змінити власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав підприємств, що йому належать як в Україні, так і за кордоном. Прокуратура вважає, що Новинський намагався передати свої активи громадянам іноземної держави, у тому числі особам, які мають безпосередній зв'язок з Росією, таким чином він вчинив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).

Серед арештованих компаній – ПрАТ "Укргазвидобування", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", частки у МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральному, Північному та Інгулецькому ГЗК, а також низці вуглевидобувних підприємств, що входить до "Покровської вугільної групи". Крім того, заарештовано частку Новинського у ТОВ "Метінвест Холдинг" (частка 23,76%) та підприємствах, що входять до його складу.

За даними СБУ, загальна вартість арештованих активів проросійського олігарха Вадима Новинського складає 10,5 млрд грн.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.