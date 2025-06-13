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Новини Справи про незаконне збагачення
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Екскерівник філії "Лісів України" під час великої війни незаконно збагатився на 44 мільйони, – Офіс генпрокурора (оновлено)

Екскерівник філії

Колишній керівник однієї з філій держпідприємства "Ліси України" упродовж 2022 - 2023 років набув необґрунтованих активів на загальну суму 44,3 млн грн.

Йому повідомили про підозру за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За матеріалами слідства, підозрюваний упродовж 2022 – 2023 років набув активів, які перевищують його законні доходи на загальну суму 44,3 млн грн. Також у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік внесено завідомо недостовірні відомості на 46,4 млн грн", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що під час обшуку за його місцем проживання виявлено та вилучено грошові кошти у сумі $650 тис., 481 тис євро та 500 тис. гривень. Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У пресслужбі ДБР уточнили, що про підозру повідомили колишньому директору філії "Костопільське лісове господарство" ДП "Ліси України".

У ДБР також стверджують, що експосадовець намагався легалізувати кошти, вилучені у нього під час обшуків.

"Він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв’язків із підозрюваним", – пояснили у відомстві.

Крім того, у 2022 році підозрюваний придбав новий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic вартістю 4,7 млн грн, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки.

"Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати – пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію", – зауважили у ДБР.

Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 млн грн, не задекларував залишки коштів на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання, зазначають правоохоронці.

Своєю чергою у пресслужбі ДП "Ліси України", коментуючи цю справу, заявили, що восени 2023 року гендиректор держпідприємства Юрій Болоховець прийняв рішення про звільнення всіх директорів філій у Рівненській області.

Екскерівник філії "Лісів України" під час великої війни незаконно збагатився на 44 мільйони
Екскерівник філії "Лісів України" під час великої війни незаконно збагатився на 44 мільйони
Екскерівник філії "Лісів України" під час великої війни незаконно збагатився на 44 мільйони

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Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належать державі.

У травні 2023 року тимчасов виконуючим обов'язки його директора призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство. Він досі очолює "Ліси України".

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" курував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, якого президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади у вересні 2024 року.

Автор: 

електронне декларування (458) незаконне збагачення (44) Офіс Генпрокурора (458) Ліси України (27)


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Топ коментарі
+9
А iншi жаби зеленi крадуть ще бiльше!
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13.06.2025 17:31 Відповісти
+5
Ось і гроші на дрони!!!!
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13.06.2025 18:49 Відповісти
+5
перевірте майно любого лісника і його родичів і ви *******
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13.06.2025 18:54 Відповісти
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А iншi жаби зеленi крадуть ще бiльше!
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13.06.2025 17:31 Відповісти
Усе ж робилося, групою осіб, згідно з Регламентом КМУ, починаючи з держсекретарів Секретаріату КМУ, і аж до керівників лісництва та відповідних підприємств, включно в Чорнобильській зоні відчуження та ОДА !!
Вони і у вишиванках фоткаються, а потім, просто знищують та розкрадають Україну, на своїх посадах! Акакаяразніца ….
Сирійці, таки вірно усе роблять!
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13.06.2025 17:44 Відповісти
А скільки в нас взагалі таких філій?
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13.06.2025 18:00 Відповісти
як фікалій
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13.06.2025 19:20 Відповісти
Там где смотящий от ОП, там миллиардами крадут.
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13.06.2025 18:02 Відповісти
А який смердячий клоп при Зе не збагатився і не крав? Вони беруть приклад із верхів і знають, що коли крадеш бабло, то добре, а попадешся - половину віддав і на свободу, це ж не боротьба за Україну, за що закривають і знущаються.
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13.06.2025 18:43 Відповісти
Уже аж з дупи висирав той кам"яний мур.
Де таке можливо? Як же це огидно, країна терпіл і воровайок.
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13.06.2025 18:43 Відповісти
Жив під лозунгом - перетворим життя на казку
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13.06.2025 18:45 Відповісти
"Всі ми тепер презеденти"
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13.06.2025 19:03 Відповісти
Ось і гроші на дрони!!!!
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13.06.2025 18:49 Відповісти
збирав з заробітку не встиг занести??судячі з облаштування маєтку там сумми значно більші
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13.06.2025 19:21 Відповісти
незаконно збагатився

А хіба можна збагатитися інакше?
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13.06.2025 18:52 Відповісти
ze-лохам і свідкам Кіосакі можно роками розказувати про "успішний успєх", стартапи, наполегливість, арифмації, мотивації, космічні енергії та гербалайф ....
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13.06.2025 19:02 Відповісти
то не для УКРАЇНИ😁Кіосакі пропустив фактор гетьманцева,южаніної та іже з ними
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13.06.2025 19:23 Відповісти
перевірте майно любого лісника і його родичів і ви *******
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13.06.2025 18:54 Відповісти
точно! під франкфуртом, живе один такий. коли верхи кинулись урвать на його ділянці, виявилось, шо він тихим низом на тіпо своїй ділянці все вже вирубав й продав: І Головне = не поділивсь!!! одкрили тіпо дєло!! ну він не тільки встиг продати, а й виручені кошти успішно інвестувати в "законний" претин кордону!! зараз мріє працювяти "по спєціальності" тепер в дойчланді!! ))
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13.06.2025 19:21 Відповісти
Екскерівник філії "Лісів України" під час великої війни незаконно збагатився на 44 мільйони
====================
цікаво а як він міг законно збагатитися на таку суму?
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13.06.2025 18:54 Відповісти
Дерева рубити в неробочий час. Або ходив шишки збирав, обмінював на білети лото .... Подфартіло
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13.06.2025 19:00 Відповісти
а ще, як задекларував, каштани збирав та нєргам продавав у площаді Конкорд )
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13.06.2025 19:11 Відповісти
Пішов лісом - і здибав 44 млн. )))
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13.06.2025 18:57 Відповісти
бабуся з пенсії зекономила
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13.06.2025 19:24 Відповісти
То чайові..
Основні потоки під контролем 5-6 менеджерів
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13.06.2025 18:58 Відповісти
то не менеджери, то вже плотогони на тих потоках ))
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13.06.2025 19:07 Відповісти
наша біда що корупцію українці сприймають як світоглядну а не як технічну проблєму.
бо світоглядну проблєму неможливо подолати тоді як технічну можна за пів дня вирішити.
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13.06.2025 18:59 Відповісти
чого причепились? у нього у всих лісах по декілька лісових жомових ям! )
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13.06.2025 19:05 Відповісти
білки на носили
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13.06.2025 19:25 Відповісти
Де тцк? Чого не скрутили в бусіка цього ворюгу?
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13.06.2025 19:05 Відповісти
не мона. він на останніх сроках вагітності ))
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13.06.2025 19:08 Відповісти
Нічого. Розродиться в підвалі.
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13.06.2025 19:10 Відповісти
буде мовчать - підвалять ))
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13.06.2025 19:44 Відповісти
тртьої,але це не точно
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13.06.2025 19:27 Відповісти
та да! це ж вааще, ну просто пісец! такими свохми действіями вони ж могли, як казав бісмарк, - "виплєснуть його любімого рєбьйонка-поскрь ****** вместє с етой грязной водой!" ))
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13.06.2025 19:43 Відповісти
Падлюка вкрав той самий мільярд дерев ...
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13.06.2025 19:26 Відповісти
Гундоса почвара відкрила двері до великого вторгнення і розв'язала руки крадіям. Горіти тобі в пеклі почвара. Карма догонить і тебе і сім'ю.
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13.06.2025 19:36 Відповісти

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