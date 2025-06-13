Екскерівник філії "Лісів України" під час великої війни незаконно збагатився на 44 мільйони, – Офіс генпрокурора (оновлено)

Колишній керівник однієї з філій держпідприємства "Ліси України" упродовж 2022 - 2023 років набув необґрунтованих активів на загальну суму 44,3 млн грн.

Йому повідомили про підозру за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За матеріалами слідства, підозрюваний упродовж 2022 – 2023 років набув активів, які перевищують його законні доходи на загальну суму 44,3 млн грн. Також у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік внесено завідомо недостовірні відомості на 46,4 млн грн", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що під час обшуку за його місцем проживання виявлено та вилучено грошові кошти у сумі $650 тис., 481 тис євро та 500 тис. гривень. Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У пресслужбі ДБР уточнили, що про підозру повідомили колишньому директору філії "Костопільське лісове господарство" ДП "Ліси України".

У ДБР також стверджують, що експосадовець намагався легалізувати кошти, вилучені у нього під час обшуків.

"Він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв’язків із підозрюваним", – пояснили у відомстві.

Крім того, у 2022 році підозрюваний придбав новий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic вартістю 4,7 млн грн, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки.

"Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати – пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію", – зауважили у ДБР.

Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 млн грн, не задекларував залишки коштів на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання, зазначають правоохоронці.

Своєю чергою у пресслужбі ДП "Ліси України", коментуючи цю справу, заявили, що восени 2023 року гендиректор держпідприємства Юрій Болоховець прийняв рішення про звільнення всіх директорів філій у Рівненській області.







Читайте також: НАЗК перевірило "Ліси України" на корупційні ризики та ініціювало 5 розслідувань. Які порушення виявлено?

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належать державі.

У травні 2023 року тимчасов виконуючим обов'язки його директора призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство. Він досі очолює "Ліси України".

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" курував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, якого президент Володимир Зеленський звільнив з цієї посади у вересні 2024 року.