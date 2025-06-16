БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський запропонував призначити голову Податкової служби Кравченка на посаду генпрокурора (оновлено)

Руслан Кравченко

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора", – зазначив він.

За словами очільника парламенту, Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що 17 червня відбудеться засідання фракції, під час якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора України.

Як повідомлялося, лише 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка

Із квітня 2023 року він очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.

Автор: 

ВР (2948) Зеленський Володимир (2586) Кравченко Руслан (30) Генпрокурор (11)
В тебе, гундоса почвара, цілий прем'єр-міністр переховується в Чехії від ДБР. Вже весь Світ сміється з теба. Соромно за країну і вас ненажерливих корупціоненрів.

16.06.2025 11:31 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 11:31 Відповісти
Ціцкаво , а куди цей Кравченко потім поїде послом ? Краще туди , де ресторанний бізнес процвітає - Маркарова може підтвердити!

16.06.2025 11:41 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 11:41 Відповісти
У Зе, продаж посад не припиняється. Він же лігітімний, ****.

16.06.2025 11:44 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 11:44 Відповісти
Руслан Андрійович Кравченко (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 14 березня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1990 1990, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Сєвєродонецьк, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганська область, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - український політик та прокурор, голова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби України.

16.06.2025 11:59 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 11:59 Відповісти
Усі наші президенти проти того, щоб наші міжнародні партнери вибирали нам суддів та прокурорів бо тоді любі друзі, які крадуть для влади, для президента, можуть отримати реальні терміни. Тому всіх президентів, включаючи діючого, можна сміливо відправляти до в'язниці за кришування корупції та збагачення за державні кошти.

16.06.2025 12:38 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 12:38 Відповісти
Не розчаровуйся,у нас,в Україні - ще гірше!
показати весь коментар
16.06.2025 13:42 Відповісти
У лютому 2023 року Кравченко брав https://zn.ua/ukr/POLITICS/do-nastupnoho-etapu-konkursu-na-direktora-nabu-dopustili-22-kandidativ-khto-z-nikh-viklikaje-znachni-sumnivi.html участь у конкурсі на посаду голови НАБУ, але його не обрали. Того ж року очолив Київську облвійськадміністрацію.

Під час співбесіди в рамках конкурсу на посаду директора НАБУ він не зміг відповісти, хто у 2014 році подарував його дружині квартиру у центрі Києва площею 89,9 кв.м..

Тоді кандидат заявив, що одружилась пара у 2019 році, а дружина дарувальника назвати не захотіла. Водночас дружина Кравченка, Олена Шкробанець, тривалий час офіційно працювала помічницею депутатів «Батьківщини» та «Партії регіонів», а її батьку закидали дружбу з Михайлом Папієвим. Тоді Кравченко заперечував ангажованість до будь-яких партій.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vnis-v-radu-kandidaturu-na-post-henprokurora.html

16.06.2025 14:44 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 14:44 Відповісти
Кілька джерел NV сказали, що Кравченка підтримує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, що гарантує його "лояльність і передбачуваність".

https://informator.ua/uk/eksprokuror-buchi-yakiy-********-zvinuvachennya-yanukovichu-ofis-prezidenta-viznachivsya-z-novim-genprokurorom-zmi

16.06.2025 14:49 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 14:49 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
….
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
….

https://program.ze2019.com/
показати весь коментар
16.06.2025 14:50 Відповісти

