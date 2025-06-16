Зеленський запропонував призначити голову Податкової служби Кравченка на посаду генпрокурора (оновлено)
Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.
"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора", – зазначив він.
За словами очільника парламенту, Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що 17 червня відбудеться засідання фракції, під час якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора України.
Як повідомлялося, лише 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка.
Із квітня 2023 року він очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Під час співбесіди в рамках конкурсу на посаду директора НАБУ він не зміг відповісти, хто у 2014 році подарував його дружині квартиру у центрі Києва площею 89,9 кв.м..
Тоді кандидат заявив, що одружилась пара у 2019 році, а дружина дарувальника назвати не захотіла. Водночас дружина Кравченка, Олена Шкробанець, тривалий час офіційно працювала помічницею депутатів «Батьківщини» та «Партії регіонів», а її батьку закидали дружбу з Михайлом Папієвим. Тоді Кравченко заперечував ангажованість до будь-яких партій.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vnis-v-radu-kandidaturu-na-post-henprokurora.html
https://informator.ua/uk/eksprokuror-buchi-yakiy-********-zvinuvachennya-yanukovichu-ofis-prezidenta-viznachivsya-z-novim-genprokurorom-zmi
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
….
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
….
https://program.ze2019.com/