Зеленський запропонував призначити голову Податкової служби Кравченка на посаду генпрокурора (оновлено)

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

"Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора", – зазначив він.

За словами очільника парламенту, Рада розгляне це подання на одному із найближчих пленарних засідань.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що 17 червня відбудеться засідання фракції, під час якого буде представлено кандидатуру генерального прокурора України.

Як повідомлялося, лише 31 грудня 2024 року Кабмін призначив новим головою Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Із квітня 2023 року він очолював Київську обласну держадміністрацію, до цього він працював в органах прокуратури.