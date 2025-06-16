Держава погодила гранти переробним підприємствам на ще 109 мільйонів

Міністерство економіки затвердило новий перелік з 22 компаній та підприємців для отримання коштів в межах програми "Гранти для переробних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що після виконання умов програми вони отримають гранти на загальну суму 108,9 млн грн.

У відомстві уточнили, що програма є складовою державної політики розвитку виробників "Зроблено в Україні". Вона дає підприємствам можливість отримати на умовах співфінансування кошти для модернізації або розширення виробничих потужностей.

Загалом з початку року Мінекономіки вже схвалило 135 заявок на понад 664,4 млн грн. Частину коштів підприємці вже залучили, інші – отримають після виконання умов програми.

Серед підприємців, чиї заявки пройшли відбір, – виробники меблів, будівельних сумішей, фармпрепаратів, картону та паперу, товарів з пластмас, металу, деревини, харчових продуктів, а також агровиробники.

За умовами програми сім грантів на суму 37,4 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, інші 15 – Державна служба зайнятості України.

Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. Із 7 червня стартувала нова хвиля. Подати документи можна через платформу "Дія".