"Ця модель зростання себе вичерпала": У Кремлі почали шукати спосіб уникнути стагнації в економіці Росії

Можливості для швидкого зростання економіки РФ за рахунок збільшення військових витрат вичерпані, російська влада шукає спосіб уникнути застою.

Про це помічник російського диктатора Путіна з питань економіки Максим Орєшкін заявив в інтерв'ю місцевому виданню "Експерт", пише The Moscow Times.

За його словами, наразі російська економіка стикається з двома основними структурними проблемами.

"Перша – це м'яка посадка економіки, забезпечити яку президент доручав у грудні минулого року. Усіх хвилює питання її траєкторії. М'якість цієї посадки впливатиме на бізнес, банки, населення тощо. Загалом це тема на злобу дня, і ми обговорюватимемо, які тактичні рішення треба приймати", – сказав Орєшкін.

Він зауважив, що друга проблема більш фундаментальна і орієнтована на довгострокову перспективу. За його словами, активне зростання економіки РФ у 2023-2024 роках на 4,1% і 4,3% відбулося передусім за рахунок активізації "сплячого, незадіяного" потенціалу, насамперед кадрового та виробничого.

"Ця модель зростання себе вичерпала. Такого низького показника безробіття, як у Росії, ви не знайдете в жодній великій країні світу. Показник завантаження існуючих потужностей знаходиться на досить високому рівні. Щоб розвиток продовжувався, економіка має зробити крок не вперед, а вгору, на наступний технологічний та організаційний щабель", – вважає радник Путіна.

Зростання економіки РФ у попередніх роках передусім пов'язане із рекордними видатками на війну з Україною. Бюджет РФ на 2025 рік передбачав, що в військові видатки зростуть до нового рекорду з радянських часів – на них припадатиме 32,5% усіх витрат федерального бюджету. Для порівняння: у перший рік повномасштабної війни з Україною на "оборонні" витрати припадало 17% російського бюджету, у 2023 році – 19%, у 2024 році – 29,5%. Разом із видатками на ФСБ та інших силових відомств, Росія витратить цього року на армію та силовиків 40% федерального бюджету, або 16,9 трильйона рублів.

Як повідомлялося, голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна ще восени минулого року констатувала, що майже всі доступні ресурси в економіці Росії наразі вже задіяні.

Вона попередила, що у ситуації, коли економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, але при цьому продовжується стимулюватися попит, виникає стагфляція, тобто кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.