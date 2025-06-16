У Києві до кінця року обмежать рух одним з мостів через залізницю через ремонт. КАРТА

Із 18 червня до 31 грудня у Києві частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської.

У цей період на шляхопроводі проводитимуть протиаварійні заходи, повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Там уточнили, що рух транспорту обмежуватимуть у два етапи:

на першому етапі на місці виконання робіт обмежать рух на половині другої і третьої смуг руху з обох сторін шляхопроводу;

на другому – обмежать рух на половині другої та першої смуг руху з обох сторін шляхопроводу.

Також виконуватимуться роботи на пішохідних ділянках шляхопроводу.

У "Київавтодорі" закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.

Як повідомлялося, із 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року у Києві частково обмежили рух транспорту на мосту через річку Десенка у напрямку від житлового масиву Троєщина до станції метро "Почайна".