У Києві до кінця року обмежать рух одним з мостів через залізницю через ремонт. КАРТА
Із 18 червня до 31 грудня у Києві частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської.
У цей період на шляхопроводі проводитимуть протиаварійні заходи, повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".
Там уточнили, що рух транспорту обмежуватимуть у два етапи:
- на першому етапі на місці виконання робіт обмежать рух на половині другої і третьої смуг руху з обох сторін шляхопроводу;
- на другому – обмежать рух на половині другої та першої смуг руху з обох сторін шляхопроводу.
Також виконуватимуться роботи на пішохідних ділянках шляхопроводу.
У "Київавтодорі" закликали враховувати обмеження під час планування маршруту.
Як повідомлялося, із 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року у Києві частково обмежили рух транспорту на мосту через річку Десенка у напрямку від житлового масиву Троєщина до станції метро "Почайна".
