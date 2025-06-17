Голова Мінсоцполітики пояснила, чому не працює програма субсидій на оренду житла для переселенців

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб спіткнулась об "сірий" ринок оренди.

Про це вона повідомила на форумі Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми запровадили європейську модель – субсидії на житло, але її реалізація, скажімо так, спіткнулася об те, що у нас сьогодні переважна більшість людей, які здають житло в оренду, роблять це в "сіру", не декларують доходи, не сплачують податки", – сказала урядовиця.

Із 29 січня у внутрішніх переселенців з’явилася можливість оформляти субсидію на оренду житла. Субсидією можуть скористатися ВПО, які виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій, не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання. Також програма розрахована на тих, хто хоче орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього; хто орендує житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.

Утім, оформляти субсидію на оренду житла для переселенців можна лише за офіційними договорами.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що якщо програма субсидій на оренду житла для переселенців не буде працювати, як очікувалося, кошти з неї передадуть на більш ефективні програми.