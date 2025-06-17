БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 801 8

Голова Мінсоцполітики пояснила, чому не працює програма субсидій на оренду житла для переселенців

У Міністерстві соцполітики пояснили, чому не працює програма субсидії оренди житла для переселенців

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб спіткнулась об "сірий" ринок оренди.

Про це вона повідомила на форумі Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми запровадили європейську модель – субсидії на житло, але її реалізація, скажімо так, спіткнулася об те, що у нас сьогодні переважна більшість людей, які здають житло в оренду, роблять це в "сіру", не декларують доходи, не сплачують податки", – сказала урядовиця.

Із 29 січня у внутрішніх переселенців з’явилася можливість оформляти субсидію на оренду житла. Субсидією можуть скористатися ВПО, які виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій, не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання. Також програма розрахована на тих, хто хоче орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього; хто орендує житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.

Утім, оформляти субсидію на оренду житла для переселенців можна лише за офіційними договорами.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що якщо програма субсидій на оренду житла для переселенців не буде працювати, як очікувалося, кошти з неї передадуть на більш ефективні програми.

Автор: 

оренда (407) Міністерство соціальної політики (682) переселенці (483) Жолнович Оксана (31) ВПО (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре що компенсація оренди житла для депутатів ні з чим не спіткнулась.
показати весь коментар
17.06.2025 14:16 Відповісти
А коли вони цю казкову программу розробляли, вони не знали, що в 90 випадках орендадавці не декларають здачу майна в оренду офіційно?
показати весь коментар
17.06.2025 15:13 Відповісти
Клоуни !! Ви суки не знали , что никто не сдает в белую ? Клоуны!!
показати весь коментар
17.06.2025 15:49 Відповісти
Вы твари и сделали это специально , что бы никто эти субсидии не получил
показати весь коментар
17.06.2025 15:52 Відповісти
ну уу..вы ж компенсируете копейки, поэтому и не выгодно..компенсируте по договору 12500 грн, что бы арендодатель на руки получал 10000 грн, а 2500 в казну..так вы ж сами себя перехитрить хотите...
показати весь коментар
17.06.2025 17:34 Відповісти
Так подивіться КУДИ міністерські, депутатські, прокурорські, митні і РЕШТА "бідолаг" чесно на взятках КЕШ нажитий вкладають і ЯК потім обдирають військових і навіть простих пересічних українців (ЯКІ ЗА ВСЕ ЖИТТЯ НА ЖИТЛО ЗАРОБИТИ НЕ МОЖУТЬ!!!!!!!!) . Випадково?? НЕ думаю, як каже кісєльов в парашці. СОБі на хвоста наступити бояться. От і не чухають ринок будівельний (ПОВНІСТЮ КОРУПЦІЙНИЙ) і ринок оренди (АНАЛОГІЧНО ТЕМНИЙ а не сірий).
Це не годівничка - ЦЕ СИСТЕМНЕ КОРИТО для НЕНАЖЕРЛИВИХ обраних. А ви кажете
показати весь коментар
17.06.2025 18:09 Відповісти
І ще щоб не бути голослівним. В Києві оренда МІНІМУМ 16-17 000. Відшкодування для військових тисяч чотири. Комуналка - ВЖЕ за свої. Лейтенант отримує десь тисяч 30, рядовий - тисяч 20 .
ОТ ТАКА МОТИВАЦІЯ захищати. КОГО?? Кримінальних ЬЬлядєй від політики?? Чи може за такі гроші захочеться сім'ю завести і запропонувати своїм дітям йти служити в ЗСУ??
І НЕ треба про "палковніков". Якщо вони НЕ прикормлені владою і не створили собі тилову годівничку (як і ті що перераховані вище) - ТО В БІЛЬШОСТІ СВОЇЙ ВОНИ БЕЗДОМНІ. Не роками - ДЕСЯТИЛІТТЯМИ.
А як там пані з мінсоцполітики??
ОТ і шукайте винних САВЄЦКІХ ПАЛКОВНІКІВ - їх (крім прикормлених) ВЖЕ НЕМАЄ.
НЕМАЄ ВЖЕ діючих - МАЄМО (як Залужний) уже щирих вигодуваних 33 роки в неньці Україні.
АБО таких як всранський - ТУПИХ, ПРЄДАННИХ і НЄПАТАПЛЯЄМИХ ,при любій владі, флюХЕРІВ
показати весь коментар
17.06.2025 18:24 Відповісти
А сенс щось здавати у "білу" щоб ви вкрали податки ? Бо ви тільки це і робите, ніяк не нажретесь тварюки
показати весь коментар
18.06.2025 03:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 