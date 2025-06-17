Запорізький виш видав ухилянтам майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів і заробив на цьому 17 мільйонів

Служба безпеки та Національна поліція викрили у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. До неї причетний ректорат одного з університетів, який видав майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Так, у прифронтовому місті викрито ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу.

Крім головного фігуранта, викрито вісім його підлеглих. Серед них – заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

Зазначається, що лише з кінця 2023-го та до середини 2024 року фігуранти "заробили" на ухилянтах понад 17 млн грн.

За даними розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять.

Цією "схемою" скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову. Вартість такого "оформлення" становила до $5 тисяч готівкою з однієї особи. Після надання документів "аспіранти" додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. грн.

Потім, за матеріалами справи, організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів ректору вишу та вісьмом його підлеглим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Раніше БізнесЦензор дізнавався розцінки на "послуги" з перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками та з’ясував, що цей нелегальний бізнес не лише надприбутковий, а й в більшості випадків цілком безпечний як для організаторів схем, так і для їх клієнтів. Детальніше читайте у нашому матеріалі "Як заробляють мільйони на ухилянтах".