Газопоршнева електростанція потужністю 10 МВт: Компанія "Далгакиран" реалізувала великий енергетичний проєкт. ФОТО
Компанія "Далгакиран компресор Україна", що однією з перших в Україні розпочала виробництво газопоршневих установок, завершила новий великий енергетичний проєкт "під ключ".
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Як зазначається, на замовлення групи компаній "Метінвест" було вироблено та запущено в роботу газопоршневу електростанцію для автономного живлення великого металургійного виробництва – для заводу "Каметсталь" у Дніпропетровській області.
Це обладнання матиме підвищену продуктивність при більш дешевій вартості кіловата в порівнянні з дизельними генераторами, а також буде більш екологічним завдяки низьким викидам вуглекислого газу.
"Цей проєкт – приклад комплексного підходу "під ключ", де наша команда бере на себе всі етапи реалізації, від інженерного супроводу до фінального запуску. Після введення в експлуатацію генераторна установка працює в автоматичному режимі, забезпечуючи надійне живлення навіть за пікових навантажень", – розповів керівник проєкту Андрій Грибовський.
Зокрема, в рамках проєкту команда спеціалістів компанії "Далгакиран" встановила та ввела в експлуатацію чотири газові генератори потужністю 2,5 МВт кожен, що разом забезпечують 10 МВт автономної електроенергії, а також підібрала обладнання під специфіку виробництва, здійснила монтаж і пусконалагоджувальні роботи.
Згодом фахівці компанії інтегрували комплекс у вже існуючу енергосистему підприємства й організували навчання персоналу.
Крім того, в "Далгакиран" зобов'язалися забезпечити подальшу сервісну підтримку встановленого обладнання.
Як розказав операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко, до 2030 року група компаній планує забезпечувати до половини своїх потреб власними потужностями, і в установлення відповідного обладнання планується інвестувати $44 млн. Зокрема, мова йде про газопоршневі та сонячні станції, і саме "Далгакиран компресор Україна" було обрано одним із підрядників що працюватимуть над цим амбітним проєктом.
Dalgakiran працює в Україні більше 20 років. Вже після початку повномасштабної війни з Росією компанія побудувала в Білогородці на Київщині перший в Україні завод із виробництва промислового енергетичного обладнання. Компанія виготовляє компресорне обладнання, азотні станції, блочно-компресорні станції і газопоршневі установки.
За 2024 рік завод Dalgakiran виготовив 14 газопоршневих електростанцій загальною потужністю понад 27 МВт, це понад 5% від усієї нової газової генерації в країні. У 2025 році компанія планує виробити принаймні 10 газопоршневих електростанцій на базі MTU Rolls-Royce. Клієнти компанії – приватна промисловість із потребою в 1-5 МВт.
Компанія "Далгакиран" зробила ставку на газопоршневі електростанції, а не газотурбінні, адже вони ефективніше задовольняють потреби промислових підприємств в Україні.
