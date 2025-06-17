Газопоршнева електростанція потужністю 10 МВт: Компанія "Далгакиран" реалізувала великий енергетичний проєкт. ФОТО

Компанія "Далгакиран компресор Україна", що однією з перших в Україні розпочала виробництво газопоршневих установок, завершила новий великий енергетичний проєкт "під ключ".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, на замовлення групи компаній "Метінвест" було вироблено та запущено в роботу газопоршневу електростанцію для автономного живлення великого металургійного виробництва – для заводу "Каметсталь" у Дніпропетровській області.

Це обладнання матиме підвищену продуктивність при більш дешевій вартості кіловата в порівнянні з дизельними генераторами, а також буде більш екологічним завдяки низьким викидам вуглекислого газу.

"Цей проєкт – приклад комплексного підходу "під ключ", де наша команда бере на себе всі етапи реалізації, від інженерного супроводу до фінального запуску. Після введення в експлуатацію генераторна установка працює в автоматичному режимі, забезпечуючи надійне живлення навіть за пікових навантажень", – розповів керівник проєкту Андрій Грибовський.

Зокрема, в рамках проєкту команда спеціалістів компанії "Далгакиран" встановила та ввела в експлуатацію чотири газові генератори потужністю 2,5 МВт кожен, що разом забезпечують 10 МВт автономної електроенергії, а також підібрала обладнання під специфіку виробництва, здійснила монтаж і пусконалагоджувальні роботи.

Згодом фахівці компанії інтегрували комплекс у вже існуючу енергосистему підприємства й організували навчання персоналу.

Крім того, в "Далгакиран" зобов'язалися забезпечити подальшу сервісну підтримку встановленого обладнання.

Як розказав операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко, до 2030 року група компаній планує забезпечувати до половини своїх потреб власними потужностями, і в установлення відповідного обладнання планується інвестувати $44 млн. Зокрема, мова йде про газопоршневі та сонячні станції, і саме "Далгакиран компресор Україна" було обрано одним із підрядників що працюватимуть над цим амбітним проєктом.