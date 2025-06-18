Хабар від волонтера: ВАКС засудив ексголову Тернопільської облради Головка до 9 років ув’язнення

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради, якого викрили на проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн хабаря від бізнесмена-волонтера.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України, та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", – йдеться у повідомленні.

Також суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків до набрання вироком законної сили. Кошти мають бути внесені протягом п’яти днів з дня вироку.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Правоохороонці не уточнюють імені обвинуваченого, але за даними ЗМІ, йдеться про Михайла Головка.

Як повідомлялося, у червні 2023 року правоохоронці затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, а також двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука за вимагання хабаря у місцевого бізнесмена-волонтера.

За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Уже 28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 805 тис. грн застави. Після внесення цих коштів Головко вийшов на свободу. І в липні повернувся на роботу.

Згодом суд двічі відмовився відсторонити Головка від посади. Тож депутати облради наприкінці жовтня 2023 року провели таємне голосування і звільнили його з посади голови. Сам Головко на це засідання не з'явився.

А у листопаді минулого року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінив запобіжний захід для Головка на цілодобовий домашній арешт, хоча слідство вимагало взяти його під варту, адже підозрюваний неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави.

Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тис. грн, які були внесені в якості застави за підозрюваного.

У лютому 2024 року Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід Головку на нічний домашній арешт.