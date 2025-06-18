Рада ухвалила закон про множинне громадянство

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

"За – 243. Усі правки врахували як було у редакції Комітету", – зазначив він.

Народний депутат від "Європейської соліданості" Олексій Гончаренко уточнив, у яких випадках допускатиметься множинне громадянство:

у разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

у разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

у разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

у разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

у разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

у разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Водночас множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної державою-агресором/державою-окупантом) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.

Нагадаємо, раніше Україна не визнавала іншого громадянства своїх громадян. Утім, фактично багато українців, які зараз перебувають за кордоном, уже отримали або планують отримати в майбутньому громадянство країн перебування.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада схвалила за основу внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Законопроєктом, зокрема: закріплюються допустимі випадки множинності громадянства (підданства); визначаються особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців; уточнюються умови набуття громадянства України за народженням та інше.

За словами народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, під час підготовки документа до другого читання депутати мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.