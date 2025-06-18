Вивізне мито на сою та ріпак дасть 7,3 мільярда для ЗСУ та створить десятки нових заводів, – Кисилевський

Українські заводи з переробки сої та ріпаку недозавантажені на 35%. Якщо ці переробні потужності будуть задіяні, Україна отримає додаткових 7,3 млрд грн доходів у державний бюджет на фінансування ЗСУ, збільшення на $238 млн валютних надходжень, будівництво десятків заводів, тисячі нових робочих місць.

Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, пояснюючи необхідність запровадження 10% мита на вивезення сої та ріпак.

13 червня Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики схвалив поправку авторства Дмитра Кисилевського, якою 10% експортне мито запроваджується для експортних операцій трейдерів. Фермери, які експортують власний урожай, збережуть безмитний режим.

"Стимулювання переробної промисловості – стратегічна мета державної економічної політики. Результатом запровадження експортного мита на сою й ріпак стане стимулювання великих трейдерів не вивозити сировину, а побудувати заводи для її переробки в Україні. Раніше подібні кроки були зроблені на ринках соняшника та лісу-кругляка, і в результаті Україна отримала дуже потужні промислові інвестиції в ці галузі.

Нинішня ініціатива – продовження послідовної економічної політики. Українські фермери вже стикались з неможливістю вивезти врожай через блокування портів і сухопутного кордону. Тож важливо створити умови, коли відправити урожай на переробку можна буде у своїй чи сусідній громаді, а не ризикувати через непередбачувану ситуацію з блокуваннями на кордоні", – заявив Дмитро Кисилевський.

Запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки – у 4 рази наростити експорт олії з ріпаку, у понад 3 рази – експорт ріпакового шроту, на 50% – експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.

У 2024 році в Україні урожай сої склав 6,6 млн тонн, з яких 54,5% було вивезено для переробки за кордон. Також минулого року урожай ріпака в Україні склав 3,7 млн тонн, з яких 86,4% було вивезено за кордон.