США відклали "пекельні санкції" проти РФ через конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Сенат Сполучених Штатів відклав розгляд законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також необхідність ухвалення податкової реформи Дональда Трампа.

Як пише Semafor, лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що розгляд санкційного пакета перенесли щонайменше до липня, передає Forbes.

"Уся увага зараз прикута до ситуації на Близькому Сході", – додав сенатор-республіканець Томмі Табервілл.

Затримка з розглядом пов’язана також із тим, що співавтори законопроєкту – сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль – вирішили переробити текст документа, зазначило видання. Зокрема, планується виключити з-під дії санкцій ті країни, які, попри купівлю російських енергоносіїв, надають допомогу Україні.

Початкова версія документа передбачала запровадження 500%-мита на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран тощо. Але такі заходи могли б ускладнити відносини США навіть із деякими ключовими союзниками в Європі, які досі залежать від російських постачань.

Сенату "доведеться трохи зачекати", зазначив сенатор Грем у розмові з Semafor, не назвавши конкретних термінів. "Ситуація з Іраном змінюється… Але це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні", – наголосив він.

Як повідомлялося, у квітні 50 американських сенаторів на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем презентували двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії в разі, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

Серед покарань, до яких може призвести закон, – 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.