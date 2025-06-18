БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США відклали "пекельні санкції" проти РФ через конфлікт між Ізраїлем та Іраном

США відклали "пекельні санкції" проти РФ через конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Сенат Сполучених Штатів відклав розгляд законопроєкту про запровадження санкцій проти Росії через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також необхідність ухвалення податкової реформи Дональда Трампа.

Як пише Semafor, лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що розгляд санкційного пакета перенесли щонайменше до липня, передає Forbes.

"Уся увага зараз прикута до ситуації на Близькому Сході", – додав сенатор-республіканець Томмі Табервілл.

Затримка з розглядом пов’язана також із тим, що співавтори законопроєкту – сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль – вирішили переробити текст документа, зазначило видання. Зокрема, планується виключити з-під дії санкцій ті країни, які, попри купівлю російських енергоносіїв, надають допомогу Україні.

Початкова версія документа передбачала запровадження 500%-мита на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран тощо. Але такі заходи могли б ускладнити відносини США навіть із деякими ключовими союзниками в Європі, які досі залежать від російських постачань.

Сенату "доведеться трохи зачекати", зазначив сенатор Грем у розмові з Semafor, не назвавши конкретних термінів. "Ситуація з Іраном змінюється… Але це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні", – наголосив він.

Як повідомлялося, у квітні 50 американських сенаторів на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем презентували двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії в разі, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

Серед покарань, до яких може призвести закон, – 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.

росія (15164) санкції (4732) США (5131)
Топ коментарі
+15
Штаты слили нашу страну Украину. Нет больше этого союзника. Теперь это в лучшем случае никто. В худшем - открытый враг может быть...
показати весь коментар
18.06.2025 13:50 Відповісти
+13
Трамп союзник Кремля, це вже 1000 відсотків
показати весь коментар
18.06.2025 13:52 Відповісти
+11
Ще 2 тижні. Точніше так: 100 разів по 2 тижні. В перекладі = ДОЗВІЛ КРИВАВОМУ ЛУБ'ЯНСЬКОМУ ВИБЛ*ДКУ НА ВСЕ. НА ВСЕ!!!
показати весь коментар
18.06.2025 13:40 Відповісти
Хочеться роз'яснити америкососам! Бог все бачить! За ваші злочини проти українського народу доведеться відповідати! Ви - грішники! Ви - зрадники! Кінець вашого мерзенного буття проходитиме в найгіршому колі пекла! Ви зрадили людей і країну, яка інвестувала у вашу безпеку активів, які ви не заробите за 300 років!? Ми більше не будем вашими союзниками! Вам кінець!!!
показати весь коментар
18.06.2025 13:14 Відповісти
Та їм глибоко пох ,ваші пояснення.
показати весь коментар
18.06.2025 15:07 Відповісти
Ще 2 тижні. Точніше так: 100 разів по 2 тижні. В перекладі = ДОЗВІЛ КРИВАВОМУ ЛУБ'ЯНСЬКОМУ ВИБЛ*ДКУ НА ВСЕ. НА ВСЕ!!!
показати весь коментар
18.06.2025 13:40 Відповісти
+ зброю не дають. Чекають, поки ситуація зробить нас поступливішими . . .

У нас лише один варіант - тягнути, петляти до наступних американських виборів. Як путін перечекав Байдена, так нам треба перечекати Трампа. Повернуться демократи - Україна з допомогою нової адміністрації США додушить російсько-фашистську гадину.
показати весь коментар
18.06.2025 15:22 Відповісти
нам би потужного перечекати
показати весь коментар
18.06.2025 23:17 Відповісти
А в чому зв"язок, я ізвіняюсь?...
показати весь коментар
18.06.2025 13:47 Відповісти
Нема зв'язку. Є жалюгідні виправдовування мага-чортів
показати весь коментар
18.06.2025 14:21 Відповісти
Штаты слили нашу страну Украину. Нет больше этого союзника. Теперь это в лучшем случае никто. В худшем - открытый враг может быть...
показати весь коментар
18.06.2025 13:50 Відповісти
Трамп союзник Кремля, це вже 1000 відсотків
показати весь коментар
18.06.2025 13:52 Відповісти
Плоское с зеленым...
показати весь коментар
18.06.2025 13:53 Відповісти
Тампон ,нагнув і сенат ,і конгрес .От вам і найпотужніша ''демокраія'' Світу .Тампон зробив за півроку з США те на що ************* 15роківвпаРащі.
показати весь коментар
18.06.2025 14:03 Відповісти
Зараз там все в червоному
Але є великі шанси , як показали анти-диктаторські протести - на синю хвилю , але це лише у 2026
А допоки ми і ЄС маємо триматись і зміцнюватись
показати весь коментар
18.06.2025 14:23 Відповісти
А якою буде наступна відмазка? Оголосіть весь список
показати весь коментар
18.06.2025 14:14 Відповісти
Це як головна Скрєпа русні " ти вінават ліш в том шта хочєтца мнє кушать"
показати весь коментар
18.06.2025 16:43 Відповісти
Нічого іншого від трампо-балаболів з США і не очікував

Тим часом справжні союзникі України у ЄС
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.

Особливо пишаюся Чехією , що стала для мене і багатьох українців другим домом
Прага планує продовжити "Чеську ініціативу" для постачання *********** Україні на 2026 рік

Тому коли якась про-трампівська наволочь тут на форумі вчергове почне розповідати , який трамп корисний для України і яка ЄС ні -
Сміливо харкайте виродку в обличчя! Та гнобіть цього підкацапника!
показати весь коментар
18.06.2025 14:20 Відповісти
я так розумію, акції, типу протесту "не король", закінчилися?
закінчилися нічим!
походили, поволали під репчік, помароделили крамниці і розійшлись.
взуття знімали?
автозаки качали?
мєнтам квіти дарили?
тупі піндоси, одним словом......
показати весь коментар
18.06.2025 14:26 Відповісти
Погано розумієш . дурню
Я розумію тобі , погано освіченому, не зрозуміло , як то працює
Але невже ти ще більш дурний і гадав , що подібні мітинги змусять трампа підписати допомогу Україні?
Ні, вони не про це
Подібні мітинги наближають "синю хвилю" 2026
З огляду на вибори судів, мерів та дістриктів у демократів є непогані шанси перефарбувати палату представників
Якщо ж ще і Сенат візьмуть от тоді почнеться найцікавіше.
Проте сподіваюсь, коли це станеться, подібні до тебе знов не будуть розповідати казки
"Який Байден - поганий і який пудель путіна - ефективний для України"
І зроблять висновки !
Бо американці, судячи на 38% підтримку ТАСО - вже зробили
показати весь коментар
18.06.2025 14:32 Відповісти
ярий шанувальник демократів лєваків толєрастів трансгендерів?
то, я тобі, відбитому знавцю всього на світі, розкажу.
падіння сша, почалося саме з демократа клінтона!
рудий фрік при владі, другий раз, саме завдяки політиці демократа обами! соціаліст популіст толєраст, рятівник всіх обездолених та розумово відсталих.
рейган, найкращій представник республіканської партії. із останніх маккейн, але але але....
але ж, ти не зупиняйся, давай затирай тут всім дичину про тактику та стратегію політичного виживання в сша.
показати весь коментар
18.06.2025 14:43 Відповісти
А в США не думали про те хто наводить їхні ракети, якщо в них нема свої супутників?)))))
показати весь коментар
18.06.2025 16:35 Відповісти
"Зокрема, планується виключити з-під дії санкцій ті країни, які, попри купівлю російських енергоносіїв, надають допомогу Україні. Джерело: https://censor.net/n3558574"

Ну, тобто, надав Україні допомоги на 10 млн, купив у росії нафти (профінансував російську оборонку) на 10 мільярдів - і під санкції не потрапляєш.
Толку, тоді, з цих "санкцій"? - пливсти-пливсти, і щоб "на березі всратися"? (с)
показати весь коментар
18.06.2025 18:09 Відповісти
Подвійні стандарти в усій красі.
показати весь коментар
18.06.2025 18:40 Відповісти
сподіваюся, ці потвори будуть горіти у пеклі разом з кацапами.
З якого переляку той ср*ий схід важливіший??? кого ви роззброїли, тварюки? схід чи нас?
показати весь коментар
18.06.2025 23:14 Відповісти

