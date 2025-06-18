Будівництво другої черги Національного меморіалу залишилось без підрядника через рішення АМКУ

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" розірвала угоду з компанією "Будівельна фірма Паритетбудінвест" на будівництво другої черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) на вимогу Антимонопольного комітету (АМКУ).

АМКУ зобов'язав скасувати результати тендеру після розгляду скарги іншого учасника торгів – "Групи компаній "Автострада" Максима Шкіля, яка є одним з найбільших будівельних підрядників під час повномасштабної війни, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, наприкінці травня держустанова НВМК Мінветеранів визначила переможцем тендеру на будівництво другої черги Національного військового меморіального кладовища компанію "Будівельна фірма Паритетбудінвест". Вона запропонувала виконати роботи за 1,21 мільярда гривень за очікуваної ціни 1,32 млрд грн.

Окрім переможця тендеру, у торгах брали участь "Група компаній "Автострада" та "Будівельна фірма Преміумстандартбуд". Проте дешевшу пропозицію "Автостради" замовник відхилив через претензії до документів, а заявка "Преміумстандартбуду" була дорожчою і відповідала очікуваній вартості закупівлі.

ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" було зареєстроване у 2019 році у Києві, а у 2023 році її перереєстрували у Чорноморську Одеської області. Власниками фірми є Артем Соболєв із Вінниччини та Аркадій Іллящук з Одеси. Із 2021 року "Паритетбудінвест" отримав державних замовлень на 1,71 млрд грн, найбільше від Служби відновлення в Одеській області.

Друга черга будівництва НВМК мала складатися із шести пускових комплексів, зведення котрих планується завершити до кінця 2026 року. Зокрема, під час будівництва другої черги буде споруджено крематорій, будинок трауру, меморіальну будівлю, колумбарні стіни, сектори поховань, площу зі стелою та флагштоком, монументи, також буде прокладено інженерні мережі, збудовано проїзди, облаштовано освітлення, крім того, продовж побудови усіх шести пускових комплексів територію озеленюватимуть.

Читайте також: Торік не встигли: Шмигаль назвав нові строки відкриття Національного меморіалу

Як повідомлялося, минулого року першу чергу будівництва за 1,76 млрд грн отримав консорціум "Білдінг ЮА", зареєстрований у Києві та пов’язаний з оточенням скандального радника Офісу президента Георгія Біркадзе. Консорціум створили 4 липня 2024 року, на наступний день після оголошення тендеру, він став його єдиним учасником. Основним засновником консорціуму є фірма "Євроелітбуд" з Одеси.

Директор НАБУ Семен Кривонос у серпні 2024 року обіцяв провести перевірку тендерів на будівництво Національного військового кладовища.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді ж заявляв, що тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища (