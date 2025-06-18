Долар здорожчав: Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на четвер

Національний банк України оголосив офіційний курс гривні на 19 червня, четвер. Так, долар офіційно подорожчав на 10 копійок, натомість євро подешевшало на 11 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Так, офіційні курси валют на 19 червня становитимуть:

$1 – 41,62 грн (41,52 грн станом на 18 червня);

1 євро – 47,90 грн (48,01 грн станом на 18 червня).

Нагадаємо, 18 червня курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара і євро після зниження на початку нового робочого тижня.

Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.