Голова Amic заявив про готовність компанії збільшити інвестиції в Україні

Керуючий директор австрійської компанії Amic Energy Гюнтер Майєр заявив, що компанія зберігає впевненість у перспективному розвитку українського ринку, тому готова до нових інвестицій і продовжує допомогу Україні в її боротьбі.

Про це Майэр сказав під час виступу на конференції Petroleum Ukraine. Warsaw'25, передає enkorr.

За словами Майєра, Amic Energy, що управляє п'ятою за розміром мережею автозаправних станцій в Україні, відкрита для пропозицій придбання нових активів, тоді як варіанти оренди або продажу власної мережі не входять до планів компанії.

"Наразі я не вважаю оренду хорошим варіантом, так само як і продаж. Ми виходимо з того, що після завершення війни Україна дуже швидко розвиватиметься, і ми наполегливо працюватимемо над удосконаленням і підтримкою нашої мережі в найкращому стані", – зауважив він.

Майєр додав, що компанія вже пройшла складний шлях реструктуризації бізнесу в Україні: від купівлі активів 2015 року до повного оновлення бренду й модернізації станцій. За цей час AMIC інвестувала близько 50 млн євро в розвиток мережі, не зупинивши роботу навіть під час повномасштабного вторгнення.

Майєр також розповів, що Amic Energy активно напрацьовує нові рішення на своїх закордонних майданчиках в Польщі й країнах Балтії, що в майбутньому розглядається для імплементації в Україні. Зокрема, йдеться про взаємодію з відомими мережами фастфуду Subway й Sbarro, концепцію Amic Box – компактної АЗС для малих міст чи франчайзі, швидкісні зарядки для електромобілів, сонячні панелі та інші "зелені" рішення.

Водночас австрійський холдинг веде декілька програм підтримки Збройних Сил України та суспільства. Компанія вже надала понад 128 млн грн благодійної допомоги українським установам, волонтерам, фондам і військовим.

Серед ключових проєктів – ініціатива Mavic від Amic, завдяки якій вже передано 250 дронів Mavic 3 до більше ніж 110 військових частин. Ще одна ініціатива – "Незламна кава": 2 грн з кожного гарячого напою, проданого на АЗК Amic Energy спрямовується у "Фонд Сергія Притули" на забезпечення обладнанням укриттів Херсонської області та медичних закладів Херсонської, Донецької й Запорізької областей, а також укомплектування командно-штабних машин для ЗСУ.