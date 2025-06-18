БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
756 4

"Укроборонпром" корпоратизує держпідприємство "Радіоприлад" у Запоріжжі

"Укроборонпром" корпоратизує держпідприємство "Радіоприлад" у Запоріжжі

Кабінет Міністрів України погодив перетворення державного підприємства "Радіоприлад" на акціонерне товариство з державною часткою в 100%.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, було погоджено пропозицію акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" про припинення Запорізького державного підприємства "Радіоприлад" шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю з державною часткою в статутному капіталі в розмірі 100%.

Завод "Радіоприлад" у Запоріжжі був створений у грудні 1951 року. Він спеціалізується на виготовленні, ремонті й модернізації засобів зв'язку і засобів криптографічного захисту інформації. Наразі входить до складу державного АТ "Українська оборонна промисловість". Також входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки України.

У межах реформи корпоративного управління АТ "Укроборонпром" на господарські товариства вже перетворено 42 підприємства, з яких у 2024 році – 14.

У лютому минулого року повідомлялося, що "У​кроборонпром" завершив корпоратизацію 33 підприємств.

Автор: 

Запоріжжя (520) Укроборонпром (762) корпорація (76)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в чому різниця,так легше прихватизувати для своїх.
показати весь коментар
18.06.2025 19:42 Відповісти
Отже, є лише один власник - держава, і це називається товариство? 🤣
показати весь коментар
18.06.2025 20:31 Відповісти
триндець "Радіоприладу". гівняк знайде йому інше призначення, але спершу з бюджету туди вкине лярди, які відразу звідти вимиє на свої закордонні рахунки чи криптогаманці.
показати весь коментар
18.06.2025 21:16 Відповісти
Йому прийшов триндець, ще багато років тому. Тому не важливо, що будуть далі робити з трупом
показати весь коментар
18.06.2025 21:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 