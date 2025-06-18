"Укроборонпром" корпоратизує держпідприємство "Радіоприлад" у Запоріжжі

Кабінет Міністрів України погодив перетворення державного підприємства "Радіоприлад" на акціонерне товариство з державною часткою в 100%.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, було погоджено пропозицію акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" про припинення Запорізького державного підприємства "Радіоприлад" шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю з державною часткою в статутному капіталі в розмірі 100%.

Завод "Радіоприлад" у Запоріжжі був створений у грудні 1951 року. Він спеціалізується на виготовленні, ремонті й модернізації засобів зв'язку і засобів криптографічного захисту інформації. Наразі входить до складу державного АТ "Українська оборонна промисловість". Також входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки України.

У межах реформи корпоративного управління АТ "Укроборонпром" на господарські товариства вже перетворено 42 підприємства, з яких у 2024 році – 14.

У лютому минулого року повідомлялося, що "У​кроборонпром" завершив корпоратизацію 33 підприємств.