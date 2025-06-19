Казахстан може посилити правила в’їзду для росіян

Казахстан готовий посилити правила в'їзду до країни для "іноземців" у відповідь на посилення правил в'їзду в Росії для жителів Казахстану.

Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Казахстану Єржан Саденов, передає The Moscow Times.

Садженов зауважив, що в Казахстані також є програма, відповідна до російської RuID.

"У нас створені всі умови, є додаток", – сказав Саденов.

Із 30 червня громадяни країн, які мають право безвізового в'їзду до Росії, будуть зобов'язані реєструватися в додатку RuID за три дні до перетину кордону – для в'їзду знадобиться фото та відбитки.

У програмі створюватиметья цифровий профіль, який дозволить заздалегідь отримати інформацію про наявність заборон на в'їзд до Росії. Послаблення зроблять лише для тих, хто потребує термінового в'їзду за таких обставин, як необхідність екстреного лікування, тяжка хвороба або смерть близького родича. У цих випадках можна подати повідомлення не пізніше ніж за чотири години. При цьому потрібно подати підтверджуючі документи.

При цьому казахстанці дедалі частіше отримують заборону на в'їзд до Росії, часто через підтримку України в розв'язаній Росією повномасштабній війні.

У квітні повідомлялося, що в Казахстані значно впала кількість карток міжнародних платіжних систем після того, як влада країни посилила обмеження на їх видачу іноземцям, включно з росіянами.

До того влада Казахстану вирішила запровадити додаткові умови для видачі банківських карток іноземним громадянам. Так, банки повинні посилити контроль щодо "високоризикових клієнтів-нерезидентів" Казахстану, "зокрема, щодо заборони на встановлення ділових відносин, випуск і перевипуск карток дистанційним способом або через представника".

Інтерес росіян до "карткового туризму" посилився на тлі проблем із використанням карток UnionPay через санкції проти "Газпромбанку" та труднощі з обміном старих доларів за кордоном.

Як повідомлялося, в січні цього року чотири банки Казахстану призупинили випуск платіжних карток для нерезидентів, у тому числі для громадян Росії. Зокрема, йдеться про Halyk Bank, "Євразійський банк", "Нурбанк" і казахстанську "дочку" російського ВТБ.