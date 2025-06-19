Президентка ЄЦБ підтвердила зменшення ролі долара в світі

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що євро залишається другою найбільшою резервною валютою в світі з часткою близько 20%, проте для посилення його ролі потрібно виконати три ключові передумови – геополітичні, економічні та правові.

Про це Лагард сказала під час IX Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі на тему "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації", передає Укрінформ.

За словами Лагард, євро є другою найбільшою резервною валютою у світі, якщо не брати до уваги золото, яке суттєво підвищило свою вартість в центральних банках, враховуючи нинішню невизначеність.

"Основною резервною валютою є долар. І його роль з часом трохи зменшується. Вже не 58% банківських резервів, майбутнє покаже, але я не думаю, що ця ситуація зміниться дуже швидко", – зазначила Лагард.

Водночас президентка ЄЦБ назвала три передумови для будь-якої валюти, щоб претендувати на статус міжнародної резервної валюти.

"Перша передумова – геополітична, друга – економічна, і третя – правова. Країна повинна продемонструвати, що є надійним торговельним партнером. Наразі у Європи є 72 двосторонні торгові договори з країнами світу, що становить 40% міжнародної торгівлі. Також необхідна здатність себе захищати – на цьому фронті зараз працюють деякі країни, зокрема Німеччина", - сказала Лагард.

Другою передумовою Лагард назвала економічну міць, відтак Україна має бути привабливою для інвестицій, потрібна надійна фіскальна політика та спроможність залучати капітал.

Трретьою передумовою є довіра, тобто впевненість економічних агентів у валюті та готовність виконувати правила міжнародного валютного порядку.

"Якщо ми підписуємо контракт, цей контракт повинен виконуватися й підтримуватися нашими судами. Це три стовпи, які необхідні для будь-якої валюти, щоб претендувати на статус резервної валюти", – підсумувала Лагард.

Раніше повідомлялося, що Молдова прив'язала курс валюти до євро замість долара. Таке саме рішення обговорює Національний банк України.

До того стало відомо, що Нацбанк також може розглянути доцільність прив’язати курс гривні до євро замість долара США вже у "недалекому майбутньому".