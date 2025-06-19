"Треба відрулювати": В уряді Росії поскаржилися на надмірне укріплення курсу рубля

Зміцнення рубля, який зараз офіційно коштує 78,7 руб./$, тисне на російський неенергетичний експорт, оптимальним для експортерів був би курс лише на рівні 100 руб./$.

Про це заявив перший віцепрем'єр РФ Денис Мантуров, передає російський Інтерфакс.

"При міцному курсі сьогодні експортні поставки для базових галузей промисловості стають малоефективними", – сказав посадовець, відповідаючи на запитання про можливість збільшення неенергетичного експорту.

За оцінками Мінпромторгу РФ, у 2025 році несировинний неенергетичний експорт буде приблизно на рівні минулого року і становитиме $149 млрд (торік – $147 млрд).

Зміцнення рубля також розкритикував голова великого російського держбанку ВТБ Андрій Костін.

"Рівень, до якого зміцнився рубль, шкідливий, треба "відрулювати" до 90+ руб./$", – заявив російський банкір.

За підрахунками Bank of America, від початку року рубль зміцнився щодо долара більш ніж на 40%. Це здешевлює імпорт для російських покупців, проте негативно впливає на надходження до федерального бюджету, передусім – від експорту нафти та газу.