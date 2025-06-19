Російські металурги втрачають покупців: Керівник "Сєвєрсталі" попередив про можливу зупинку заводів

Санкції, втрата зовнішніх ринків, дорогі кредити через підвищення ключової ставки та зміцнення рубля загрожують роботі російської металургії, яка забезпечує економіці РФ 10% експортних доходів.

Через цей комплекс проблем існує ризик зупинки металургійних заводів у Росії, заявив гендиректор однієї з найбільших російських металургійних компаній "Сєвєрсталь" Олександр Шевельов, передає The Moscow Times.

За його оцінками, цього року російські сталевари можуть зіткнутися з неможливістю продати до 6 млн тонн сталі, або майже 10% від торішнього виробництва. Шевельов пояснив, що попит у самій Росії може знизитися з 43-45 млн тонн до 39 млн тонн.

"Це дуже велике зниження, це, строго кажучи, обсяг споживання цілої галузі", – поскаржився топменеджер.

Водночас експорт російського металу став збитковими через різке зміцнення рубля.

"Галузь... сьогодні практично не може експортувати металопродукцію, тому що економічно це невигідно, невиправдано", – сказав Шевельов.

За його словами, металургійним заводам потрібен курс долара на рівні 90-100 рублів, а також зниження ключової ставки, яке "оживило б ділову активність" у галузях-споживачах сталі.

"Але поки що все йде до того, що ми можемо зіткнутися навіть із зупинкою навіть деяких підприємств, у яких не дуже добре з собівартістю", – попередив топменеджер.

За даними World Steel Association, виробництво сталі в Росії торік впало на 8,6% – рекордно серед усіх найбільших країн-виробників, а за січень-квітень поточного року зменшилось ще на 7,2%. Експорт з початку повномасштабної війни проти України обвалився на третину: минулого року російські металурги вивезли за кордон 20 млн тонн продукції, порівняно із 32 млн тонн у 2021 році.

Російський уряд розглядає можливість зниження податків для сталеливарних підприємств, повідомив напередодні голова Мінпромторгу Антон Аліханов.

"Поточний рівень курсу нацвалюти, на жаль, є фактично загороджувальним для експортерів. У цій ситуації ми вважаємо за правильне працювати над оптимізацією фіскального навантаження на металургійну галузь і скороченням регуляторних витрат", – говорив Аліханов.