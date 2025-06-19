"Ключова тема – бюджетна підтримка України": Зеленський зустрівся з головою ЄЦБ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Ключовою темою зустрічі була бюджетна підтримка України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, Зеленський наголосив, що попри війну держава не лише забезпечує потреби оборонного сектору, а й виплачує зарплати, пенсії та соціальну допомогу.

"Саме тому підтримка від таких інституцій, як Європейський центробанк, є дуже важливою. І необхідно працювати над тим, щоб закрити прогалини в нашому бюджеті, які виникли через війну", – зазначив президент.

Він подякував за надання кредиту в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на суму $50 млрд цього року, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Зеленський і Лагард також обговорили використання заморожених російських активів для потреб України. Крім того, ішлося про пошук механізмів для продовження санкцій проти таких активів.

"Крістін Лагард запевнила у продовженні фінансової підтримки з боку Європейського центрального банку та відзначила роботу Національного банку України", – зазначають у пресслужбі Офісу президента.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу вирішили припинити дискусію про можливість конфіскації заморожених російських активів, йдеться у висновках саміту ЄС від 20 березня.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані цією війною", – йдеться у документі, ухваленому лідерами країн ЄС.

Наприкінці лютого висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас визнала, щосеред держав Євросоюзу немає одностайної підтримки конфіскації заморожених російських активів. За даними ЗМІ, проти конфіскації російських активів зокрема досі виступають Франція, Німеччина, Бельгія та Люксембург.

Водночас Франція та Німеччина обговорюють нову схему використання заморожених активів РФ для допомоги України. Йдеться про можливість використання цих активів у якості гарантії за новими кредитами для України.

При цьому президент Володимир Зеленський на пресконференції у лютому заявив, що заморожені активи РФ – "це наші гроші. Саме наші. Не з партнерами. А суто українські гроші". А голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний говорив, Україна сподівається отримати доступ до заморожених російських активів для покриття дефіциту держбюджету у 2026 році.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на європейських чиновників писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася підтримати прохання української влади конфіскувати заморожені російські активи на загальну суму $300 мільярдів навіть для того, щоб використати ці кошти для закупівлі зброї американського виробництва.

Йдеться про активи російського центробанку у країнах "Великої сімки", які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Левова частка цих коштів зберігається у європейському депозитарії Euroclear. Досі країни "Великої сімки" домовилися про використання лише прибутків від санкційних активів, щоб надати Україні кредити на загальну суму $50 мільярдів.

На початку січня президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував Дональду Трампу спрямувати $300 млрд заморожених російських активів на закупівлю американської зброї. Тоді він не розповів, як на цю пропозицію відреагував Трамп.