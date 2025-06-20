Податківці донарахували фармацевтичним компаніям 234 мільйони гривень податків

Державна податкова служба із початку року провела 22 планові документальні перевірки представників фармацевтичної галузі. За їхніми результатами донараховано понад 234 млн грн податків.

Про це повідомили у пресслужбі ДПС.

Зазначається, що податківці планують у 2025 році перевірити 104 госпсуб’єкти фармацевтичної галузі, загальний дохід яких минулого року склав 287,5 млрд грн.

"Наразі вже завершені 22 планові документальні перевірки суб'єктів. За їх результатами донараховано 234,1 млн грн податків та зменшені збитки, які вони раніше заявили на 153,4 млн грн", – йдеться у повідомленні.

У Податковій уточнили, що ці фармацевтичні компанії включені до плану-графіка цьогорічних

перевірок на підставі розрахованих ризиків щодо несплати податків та зборів та невиконання іншого законодавства.

Загалом у межах формування плану-графіка до списку увійшли 3592 компанії, які, за аналітичними даними, мають підвищений ризик застосування різних схем та інструментів приховування доходів та ухилення від сплати податків.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

