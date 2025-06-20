В Україні зростає кількість постраждалих під час ДТП

Упродовж січня-травня 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1086 осіб, з них 45 дітей. Водночас травми отримали ще 10990 людей.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Патрульної поліції.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 1,4% – до 8865 випадків.

Зазначається, що найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (589 осіб). Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (81 особа). На третьому місці сумної статистики – перехід пішоходів у невстановленому місці (61 особа).

З даними аналітиків, найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Нагадаємо, упродовж 2024 року в Україні зареєстрували 25 781 ДТП, в якій загинуло 3202 люлини. Ще 32 023 особи отримали травми. 1000 аварій сталися через перебування водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.