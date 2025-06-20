Франція інвестує понад 700 мільйонів євро в альтернативу супутників Starlink

Франція інвестує 717 млн євро в паризького оператора супутників Eutelsat – глобального конкурента американської компанії Starlink, що належить Ілону Маску.

Про це заявив міністр економіки Франції Ерік Ломбар, передає Euracriv.

Оскільки нова адміністрація прездента США Дональда Трампа займає дедалі зневажливішу та антагоністичну позицію щодо своїх європейських союзників, зусилля щодо посилення стратегічної автономії блоку з кожним днем ​​посилюються, особливо в Парижі.

За словами Ломбара, французька державна частка "відображає чіткий намір: позиціонувати супутниковий зв'язок як стратегічний інструмент для просування цифрового та промислового суверенітету у Франції та по всій Європі".

Поточна власність Eutelsat розділена між французькою державою, яка володіє 13,6%, та Великою Британією, яка є власницею 10,9%.

Після оголошеного збільшення суверенна частка Франції має зрости до 30%, тоді як частка Великої Британії має зменшитися приблизно до 8%.

У квітні стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі французької компанії Eutelsat, яка є альтернативою терміналам Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска.

До того повідомлялося, що Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.