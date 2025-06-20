До програми компенсації 25% за українську агротехніку долучилися ще 10 виробників. Хто в списку?

Міністерство економіки України вчетверте цього року оновило Перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою. Так, було додано 524 нові найменування.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Загалом у переліку тепер 13 807 найменувань від 157 українських виробників, які підтвердили ступінь локалізації своєї продукції.

Серед нових позицій – сівалки, культиватори, глибокорозпушувачі, борони, обприскувачі, розсадосадильні машини, зерноочисне, зерносушильне та елеваторне обладнання, теплогенератори, обладнання для переробки картоплі, бункери, силоси та зрошувальні системи.

Із них 517 нових найменувань додали підприємства, які вже беруть участь у програмі.

До списку також увійшли 10 нових виробників:

ПБП "Вимал" (Чернігівська область);

ПП "Агромонтажбуд" (Київська область);

ТОВ "Варіант Агро Буд" (Закарпатська область);

ТОВ "ТМС-Трейдінг" (Черкаси);

ТОВ "Альтеп.Ком" (Чернігів);

ТОВ "Агро-Вігс" (Харків);

ПП "Метал-Макс" (Кіровоградська область);

ТОВ "Комплекс" (Дніпро);

ТОВ "Полі Пласт" (Кропивницький);

ПрАТ "Завод "Фрегат" (Миколаївська область).

Нагадаємо, на початку квітня Кабінет Міністрів змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: скористатися нею отримали можливість лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі.

Минулого року за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Як отримати 25% компенсації за сільськогосподарську техніку

Компенсація 25% надається за сільськогосподарську техніку та обладнання, що містять не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів – діють спеціальні умови.

Щоб отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Виробники, які бажають включити свою техніку до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

Важлива умова: право на компенсацію аграрій отримає, якщо у вартості товарів, реалізованих ним за рік не менше 75% – це вартість товарів власного виробництва.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що в Україні виробляється 70-80% номенклатури сільськогосподарської техніки, а налагодження виробництва решти – це питання часу та інвестицій.