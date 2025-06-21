"Укрзалізниця" призначила на літо додаткові літні поїзди

АТ "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди до популярних напрямків у літній сезон. Зокрема, йдеться про рейси між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, поїзд № 291/292 Київ – Львів – Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня.

Поїзд № 265/266 Київ – Одеса – Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня.

Поїзд № 159/160 Київ – Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця: 29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня.

Поїзд № 168/167 Львів – Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.

"У складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння. Тобто це – зручні, просторі вагони купейного типу з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються", – уточнили в "Укрзалізниці".

У компанії також звернули увагу, що при виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні – ближче до дверей купе.

Квитки на поїзди будуть доступні вже найближчим часом.