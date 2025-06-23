За чотири місяці Україна імпортувала автобусів на понад $20 мільйонів

Упродовж січня-квітня 2025 року в Україну було імпортовано 429 автобусів та мікроавтобусів. Їхня загальна митна вартість становила $20,6 млн.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що було імпортовано 140 нових автобусів та 289 вживаних.

Імпорт нових автобусів обійшовся у $7 млн, а митна вартість вживаних автобусів становила $13,6 млн.

Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина – 128 одиниць. На цих поставках Туреччина заробила близько $5,4 млн.

Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі – 106, загальна митна вартість яких склала понад $6 млн.