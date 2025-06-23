За чотири місяці Україна імпортувала автобусів на понад $20 мільйонів
Упродовж січня-квітня 2025 року в Україну було імпортовано 429 автобусів та мікроавтобусів. Їхня загальна митна вартість становила $20,6 млн.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що було імпортовано 140 нових автобусів та 289 вживаних.
Імпорт нових автобусів обійшовся у $7 млн, а митна вартість вживаних автобусів становила $13,6 млн.
Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина – 128 одиниць. На цих поставках Туреччина заробила близько $5,4 млн.
Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі – 106, загальна митна вартість яких склала понад $6 млн.
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