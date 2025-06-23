Апеляційний суд може скасувати угоду CRH в Україні. Що відомо?

Судовий процес щодо угоди ірландського гіганта CRH з придбання групи "Дікергофф цемент Україна" триває.

Наразі справа щодо дозволу Антимонопольного комітету (АМКУ) на здійснення цієї угоди перебуває на розгляді апеляційної інстанції, пише РБК-Україна.

Йдеться про рішення АМКУ від 5 вересня 2024 року, яке дозволяло CRH сконцентрувати близько половини українського ринку цементу.

Це рішення викликало занепокоєння компаній, що працюють на ринку будівельних матеріалів України. Так, Група "Ковальська" оскаржила це рішення в суді.

У квітні 2025 року Господарський суд Києва за зверненням компанії скасував дозвіл на концентрацію. Причиною стала інформація про порушення CRH зобов'язань щодо концентрації, встановлених АМКУ, після придбання активів, зокрема щодо незалежного менеджменту "Дікергофф цемент Україна". Саме там було призначено керівника, що працює в іншій компанії групи CRH. Однак це рішення суду оскаржили в апеляційному суді, який може остаточно скасувати дозвіл АМКУ.

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Концентрація активів CRH привернула значну увагу та викликала суперечки серед учасників ринку будівельних матеріалів. У разі остаточного схвалення угоди, CRH буде контролювати 40-45% ринку цементу, що може призвести до утворення монополії, адже на ринку працюють всього кілька гравців.

Це створює ризик, що компанії, які контролюють ринок, зможуть диктувати ціни та умови, що особливо актуально для ринку будівельних матеріалів. Цемент є ключовим для розвитку інфраструктури, що робить інвестиції в цей сектор важливими для відновлення країни після війни, зазначає видання.

У CRH наголошують, що інвестиції в Україну під час війни підтверджують її довгострокові наміри працювати та розвивати активи в країні. В компанії вважають, що угода допоможе не лише зміцнити позиції CRH, а й стимулювати розвиток інфраструктурних проєктів.

"Одним з основних аргументів на користь угоди стали обіцянки масштабних інвестицій у модернізацію виробництва. Проте історія попередніх угод CRH в Україні демонструє іншу картину. Зокрема, після придбання "Одеського цементу" та "Миколаївцементу" компанія ліквідувала частину потужностей, скоротила персонал, демонтувала обладнання та перетворила заводи на фасувальні платформи", – пише РБК-Україна.

Судові матеріали свідчать, що подібний ризик зберігається і щодо нових придбань – ще у січні 2024 року Миколаївська районна адміністрація офіційно звертала увагу АМКУ на можливі наслідки угоди, попереджаючи про загрозу чергових скорочень і згортання виробництва.

Таким чином, фактично частина "інвестицій" CRH може полягати не у створенні нових потужностей, а у перерозподілі існуючих активів та поступовій оптимізації ринку під власні інтереси, вказують автори статті.

Нагадаємо, що CRH – міжнародна корпорація, що працює у понад 25 країнах. В Україні присутня з 1999 року, володіє кількома цементними заводами. Угода з "Дікергофф цемент Україна" – найбільше злиття у галузі за останні роки.