"Власна справа": Держава виплатила підприємцям гранти на понад 6 мільярдів та отримала назад 8 мільярдів податків

Від старту програми "Власна справа" понад 26 тисяч українців отримали від держави гранти на розвиток малого та середнього бізнесу на понад 6 млрд грн. Водночас грантери вже сплатили до бюджету 8 млрд грн податків та зборів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що в останній – уже десятій – хвилі програми переможцями стали ще 602 українці. Вони отримають гранти на старт або розширення бізнесу на 157 млн грн.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, 133 з цих грантерів – підприємці з восьми прифронтових областей, для яких збільшили вдвічі розмір гранту за програмою.

"55 млн грн буде інвестовано у проєкти підприємців, які працюють в надскладних умовах в зоні підвищеної небезпеки", – зазначила вона.

Загалом серед отримувачів мікрогрантів десятої хвилі 59% жінок, 31% чоловіків, 10% юридичних осіб. Понад 75% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (57), Харківської (50), Івано-Франківської (43), Київської (42), Одеської (34) областей та міста Києва (53). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери десятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 197 підприємців;

тимчасове розміщування й організація харчування – 99;

переробна промисловість – 72;

надання інших видів послуг – 56.

Про програму "Власна справа"

За грантовою програмою "Власна Справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн на старт або розвиток бізнесу. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Підприємці восьми прифронтових регіонів – Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей – можуть отримати грант до 500 тис. грн за умови створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.