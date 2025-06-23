БЕБ знайшло ще одну підпільну мережу гральних залів в Одесі: вилучено понад 500 одиниць техніки. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили та припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів у різних районах Одеси.

Наразі п`ятьом адміністраторам гральних залів оголошено про підозру за ч.2 ст. 203-2 Кримінального кодексу (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що підпільні зали працювали в приміщеннях на вулиці Філатова, Добровольського, Бувалкіна, Успенська, Торгова у закритому форматі. Доступ до них мали лише перевірені клієнти – потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю.

Під час обшуків у приміщеннях нелегальних закладів детективи БЕБ вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію. Крім того, вилучено майже 200 одиниць побутової техніки та меблів. Орієнтовна вартість вилученого майна оцінюється у 8 млн грн.

"Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", – додали у БЕБ.











Як повідомлялося, наприкінці травня детективи БЕБ викрили ще одну мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які працювали у кількох районах Одеси. Тоді детективи припинили діяльність 15 нелегальних закладів.