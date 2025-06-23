Вища освіта за спрощеною процедурою для ветеранів та мешканців прифронтових регіонів: як це працює

Цьогоріч отримати вищу освіту за спрощеною процедурою можуть ветерани і ветеранки, а також особи, зареєстровані у населених пунктах, які належать до територій активних бойових дій.

Вступникам з цих категорій не потрібно складати національний мультипредметний тест: достатньо пройти онлайн-співбесіду, повідомляють у технічному університеті "Метінвест Політехніка", де стартувала вступна кампанія.

У приймальній комісії університету пояснили: така можливість поширюється на всі освітні рівні – і на бакалаврат, і на магістратуру, вона стосується всіх, хто має посвідчення учасника бойових дій.

Також правом на спрощений вступ можуть скористатися особи, зареєстровані або задекларовані у населених пунктах, що входять до Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії. До нього, зокрема, входять Покровська, Костянтинівська, Торецька, Авдіївська, Курахівська, Мирноградська, Лиманська громади Донецької області, а також низка громад у Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях. Актуальну інформацію щодо таких територій можна знайти у відповідному наказі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Освіта – це не просто диплом, а спосіб відновлення власного шляху. Для ветеранів це шанс знайти нову професію, перекваліфікуватися, адаптуватися до мирного життя. І головне – побачити перспективу. Співбесіда замість НМТ чи ЄВІ – це зрозумілий, чесний і людяний формат для тих, хто пройшов крізь війну", – наголосили в університеті.

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Там зауважили, що "Метінвест Політехніка" вже має позитивний досвід реалізації подібних ініціатив. У партнерстві з громадською організацією "Серце Азовсталі" другий рік поспіль діє програма підтримки захисників. Минулого року 10 ветеранів - оборонців Маріуполя – вже скористалися можливістю вступу. Крім того, ще 16 ветеранів – працівників підприємств групи "Метінвест" – стали студентами університету на пільгових умовах.

Наразі "Метінвест Політехніка" пропонує 19 бакалаврських і 21 магістерську програму, а також п’ять напрямів аспірантури, повний перелік є на сайті вишу. Усі освітні програми мають ліцензії Міністерства освіти і науки України та проходять обов’язкову процедуру акредитації. Навчання можливе як на контрактній основі, так і за рахунок замовлення "Метінвесту" – у такому разі вартість покриває компанія.