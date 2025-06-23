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Новини Ветерани в освіті
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Вища освіта за спрощеною процедурою для ветеранів та мешканців прифронтових регіонів: як це працює

метінвест

Цьогоріч отримати вищу освіту за спрощеною процедурою можуть ветерани і ветеранки, а також особи, зареєстровані у населених пунктах, які належать до територій активних бойових дій.

Вступникам з цих категорій не потрібно складати національний мультипредметний тест: достатньо пройти онлайн-співбесіду, повідомляють у технічному університеті "Метінвест Політехніка", де стартувала вступна кампанія.

У приймальній комісії університету пояснили: така можливість поширюється на всі освітні рівні – і на бакалаврат, і на магістратуру, вона стосується всіх, хто має посвідчення учасника бойових дій.

Також правом на спрощений вступ можуть скористатися особи, зареєстровані або задекларовані у населених пунктах, що входять до Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії. До нього, зокрема, входять Покровська, Костянтинівська, Торецька, Авдіївська, Курахівська, Мирноградська, Лиманська громади Донецької області, а також низка громад у Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях. Актуальну інформацію щодо таких територій можна знайти у відповідному наказі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

"Освіта – це не просто диплом, а спосіб відновлення власного шляху. Для ветеранів це шанс знайти нову професію, перекваліфікуватися, адаптуватися до мирного життя. І головне – побачити перспективу. Співбесіда замість НМТ чи ЄВІ – це зрозумілий, чесний і людяний формат для тих, хто пройшов крізь війну", – наголосили в університеті.

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Там зауважили, що "Метінвест Політехніка" вже має позитивний досвід реалізації подібних ініціатив. У партнерстві з громадською організацією "Серце Азовсталі" другий рік поспіль діє програма підтримки захисників. Минулого року 10 ветеранів - оборонців Маріуполя – вже скористалися можливістю вступу. Крім того, ще 16 ветеранів – працівників підприємств групи "Метінвест" – стали студентами університету на пільгових умовах.

Наразі "Метінвест Політехніка" пропонує 19 бакалаврських і 21 магістерську програму, а також п’ять напрямів аспірантури, повний перелік є на сайті вишу. Усі освітні програми мають ліцензії Міністерства освіти і науки України та проходять обов’язкову процедуру акредитації. Навчання можливе як на контрактній основі, так і за рахунок замовлення "Метінвесту" – у такому разі вартість покриває компанія.

Автор: 

ветерани (140) виш (91) освіта (237) Метінвест (793) переселенці (472) Новини компаній (3459)


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Не хотів би я щоб мені будував дім ,,спрощений,, інженер хоч і тричі ветеран. Не хотів би лікуватись у доктора із ,,спрощеним,, дипломом навіть якщо він дитя війни. не хотів би летіти з пілотом який одержав ліцензію заочно як житель прифронтовою зони. І так далі. Кидайте в мене камінюками.
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23.06.2025 19:23 Відповісти
Отримуй 🤔🧐😁👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏🎉
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23.06.2025 19:26 Відповісти
Вища освіта за спрощеною схемою🤔 Десь ми це вже чули, це як заочна форма навчання, а заочно вчитися - це те саме, що заочно пообідати... Як результат тисячі інженерів, які не те що напилок від рашпіля відрізнити не можуть, а навіть гвіздок у дошку забити, а кронциркуль чи мікрометр для них - вища математика, - оце тобі наслідки доступності вищої освіти - економіст (колгоспний бухгалтер) Ющенко і такий же ракеобудіаельник (парторг) Кучма, - накерували і набудували, умніки, ***... 😝😝😝😝😝😜🤪
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23.06.2025 19:30 Відповісти
У нас ще прохвессор був...
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23.06.2025 22:04 Відповісти
Продовжують плодить дибілів на удальонках, та всіляких екстернах.... Прийшла одна така на роботу з ВИЩОЮ освітою, питаю чим відрізняється парне число від непарного, так вона навіть цього не знає!
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23.06.2025 21:40 Відповісти
І що це будуть за фахівці?
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23.06.2025 22:06 Відповісти
Смішно читати коменти від людей із совковим мисленням. Для того щоб стати професіоналом у своїй справі не обов'язково бути зубрилою-ботаніком. Потрібно щоб була гідна з/п у викладачів, щоб якщо студент щось не розуміє, то це проблема викладача, який має мотивацію напрягтись та застосувати інший підхід до певного учня.
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24.06.2025 08:13 Відповісти

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