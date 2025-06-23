"Сподіваюся, що АМКУ захистить своє рішення": Експерти про судовий позов "Ковальської" до Антимонопольного комітету

Експерти вважають, що Антимонопольний комітет (АМКУ) зможе відстояти у судах правомірність свого рішення про надання ірландському гіганту CRH дозволу на придбання групи "Дікергофф цемент Україна".

Таку думку колишній міністр економічного розвитку Павло Шеремета висловив у коментарі РБК-Україна.

Він пояснив, що справа стосується сотень людей, які переймають нову культуру та стають продуктивнішими, адже CRH приносить в Україну сучасні управлінські практики, технології та створює робочі місця.

"Я сподіваюся, що АМКУ захистить своє рішення", – наголосив експерт.

Своєю чергою інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що ухвалення непрозорого рішення у цій справі може негативно вплинути на інвестиційний клімат в країні.

"Сам факт, що справа розглядається у суді – абсолютно нормальний. Судові баталії між конкурентами – природний механізм. Але без довіри до судових рішень виникають питання до інвестклімату України", – зауважив інвестбанкір.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року АМКУ дозволив ірландській групі CRH придбати активи компанії "Дікергофф цемент Україна". Однак група "Ковальська" оскаржила це рішення в суді. У квітні 2025 року Господарський суд Києва став на бік позивача. Зараз справа перебуває на розгляді апеляційного суду.

За даними РБК-Україна, погодженню цієї купівлі передувало тривале дослідження та консультації з іншими гравцями будівельного ринку, а сам дозвіл передбачає низку додаткових умов, зокрема призначення незалежних керівників у нові активи, відсутність перехресного контролю з іншими українськими структурами CRH.