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Новини Зброя України
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"Українська бавовна": Нацбанк випустив нову монету, присвячену САУ "Богдана". ФОТО

Нацбанк випустив нову монету, присвячену САУ

Національний банк України (НБУ) випустив нову пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана".

Вона присвячена самохідній артилерійській установці (САУ) "Богдана" і продовжує тематичний напрям нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців, повідомляє пресслужба НБУ.

"155-мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою відповідно до стандартів НАТО. Бойове хрещення вона пройшла у 2022 році в битві за острів Зміїний, продемонструвавши ефективну вогневу підтримку українських військових", – зазначається у повідомленні.

Номінал монети становить 5 гривень, а тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Нацбанк випустив нову монету, присвячену САУ "Богдана"

На аверсі пам’ятної монети зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за вогневої підтримки САУ "Богдана". Поблизу острова – стилізовані змії, які залишають територію, як символ відступу ворога.

Нацбанк випустив нову монету, присвячену САУ "Богдана"

На реверсі – САУ "Богдана" у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка об’єднує минуле і сьогодення в боротьбі за незалежність.

Із 24 червня пам’ятну монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а згодом – і у банків-дистриб’юторів.

Як повідомлялося, раніше у межах серії "Українська бавовна" Нацбанк випустив монети "БТР-4Е "Буцефал", "Лелека 100" та "Нептун".

Автор: 

монети (181) НБУ (9404) САУ (3)


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