"Українська бавовна": Нацбанк випустив нову монету, присвячену САУ "Богдана". ФОТО

Національний банк України (НБУ) випустив нову пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана".

Вона присвячена самохідній артилерійській установці (САУ) "Богдана" і продовжує тематичний напрям нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців, повідомляє пресслужба НБУ.

"155-мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою відповідно до стандартів НАТО. Бойове хрещення вона пройшла у 2022 році в битві за острів Зміїний, продемонструвавши ефективну вогневу підтримку українських військових", – зазначається у повідомленні.

Номінал монети становить 5 гривень, а тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

На аверсі пам’ятної монети зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за вогневої підтримки САУ "Богдана". Поблизу острова – стилізовані змії, які залишають територію, як символ відступу ворога.

На реверсі – САУ "Богдана" у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка об’єднує минуле і сьогодення в боротьбі за незалежність.

Із 24 червня пам’ятну монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а згодом – і у банків-дистриб’юторів.

Як повідомлялося, раніше у межах серії "Українська бавовна" Нацбанк випустив монети "БТР-4Е "Буцефал", "Лелека 100" та "Нептун".