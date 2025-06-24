"Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" на $1,3 мільярда і почав стягнення боргу (оновлено)

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав російський "Газпром" виплатити $1,37 млрд на користь НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив голова правління української компанії Сергій Корецький.

Він нагадав, що з травня 2022 року "Газпром" порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay, припинивши оплату. Уже у вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який Москва безрезультатно намагалася заблокувати через російські суди.

"Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу". Наступний етап – забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком", – додав Корецький.

Згодом у пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що компанія вже почала процес стягнення коштів.

"Група "Нафтогаз" негайно направляє платіжну вимогу до "Газпрому" про стягнення $1,37 млрд відповідно до Остаточного рішення міжнародного арбітражу у Цюриху, отриманого компанією 20 червня 2025 року", – заявили в компанії.

Там уточнили, що ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених "Нафтогазом".

"У разі відмови "Газпрому" виконати рішення добровільно, "Нафтогаз" розпочне реалізацію стратегії примусового стягнення активів російської компанії", – наголосили в компанії.

У "Нафтогазі" додали, що паралельно триває процес примусового виконання іншого арбітражного рішення – про виплату Росією $5 млрд компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму в 2014 році.

Як повідомлялося, суд Парижа визнав рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму в обсязі $5 млрд, і надав дозвіл на примусове стягнення з Росії.