Українці задонатили на банки monobank 100 мільярдів гривень

За час повномасштабної війни українці перевели на благодійні збори у віртуальному банку monobank 100 млрд грн.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Сьогодні донатний ювілей. 100 млрд грн зібрано на Банки моно. Нехай це нагадує всім причетним, наскільки ви великі люди!", – зазначив він.

Як повідомлялося, минулого року Україна посіла сьоме місце у світовому рейтингу благодійності. У 2023 році українці обіймали другу позицію.

У 2024 році офіційний перелік волонтерів зріс у 1,5 раза – до 10 тисяч людей. До того ж українці все частіше донатять на "банки", аніж великим фондам та благодійним організаціям. Водночас минулоріч три найбільші благодійні фонди України зібрали 24,1 млрд грн, що на 28% більше, ніж у 2023 році. А за перші місяці 2025 року фондам задонатили майже стільки ж, як за весь 2023 рік.

У 2023 році українці задонатили через monobank 27,4 млрд грн, що майже втричі більше, ніж роком раніше. Кількість донорів також зросла – до 5,4 млн, у 2022 році таких людей було 3 млн.