Обмеження кредитування військових: Банкам рекомендували частково відновити ліміти за кредитками

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував банкам відновити кредитні ліміти для військовослужбовців.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram із посиланням на рішення за підсумками засідання, присвяченого проблемним питанням у сфері кредитування.

Зокрема, Комітет пропонує зобов'язати банки встановити кредитний ліміт за споживчими кредитами для військових (кредитними лімітами на картках) для клієнтів-військовослужбовців у розмірі середньомісячної зарплати за останні три місяці.

"Відповідне рішення має напрацьовуватися Національним банком разом з Міністерством фінансів та банками, в яких зосереджене обслуговування рахунків військовослужбовців, в тому числі шляхом укладення відповідного меморандуму між банками", – пояснив Гетманцев.

Разом із тим, Комітет рекомендував Кабміну опрацювати механізм компенсації банкам ставки за кредитами військовослужбовцям в якості альтернативи чинній забороні нараховувати їм проценти за користування споживчими кредитами.

Що відомо про обмеження кредитування військових?

Як повідомлялося, запроваджений у 2014 році мораторій на нарахування штрафів та відсотків за кредитами для військовослужбовців може ускладнювати для них доступ до споживчого кредитування, зокрема у вигляді кредитних лімітів на картках, визнавали раніше в НБУ.

Однак кількість військових за роки повномасштабної війни значно зросла, і надання нових безвідсоткових споживчих кредитів може створити виклик для банківської системи, зауважили в НБУ.

Дискусія щодо мораторію загострилася після нещодавньої резонансної скарги клієнта monobank, яка розповів, що після інформування ним банку про статус військовослужбовця той зменшив кредитну ставку до нуля, але одночасно знизив до нуля і кредитний ліміт. У соцмережах дописувачі зазначали, що це проблема не лише monobank, а й багатьох великих банків. Співзасновник monobank Олег Гороховський теж заявив, що за схожою схемою працюють всі великі банки.

"Тобто ми за вже виданими кредитами відсотки не нараховуємо, але не видаємо нових. У нас просто немає безкоштовних ресурсів для цього", – писав банкір.

Відповідно до п.15 ст.14 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" банкам та іншим установам заборонено нараховувати відсотки, штрафи й пеню за кредитами військовослужбовцям, призваним під час мобілізації або тим, хто бере участь у заходах із захисту країни під час особливого періоду.