Підвищення податків: З українців зібрали в 4 рази більше військового збору

Протягом січня-травня цього року платники податків сплатили до бюджету України понад 61,6 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 16,4 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

"Причина зростання – підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, найбільше сплатили:

Київ – 20,1 млрд грн,

Дніпропетровська область – 7,1 млрд грн,

Львівська область – 4,7 млрд грн,

Харківська область – 3,9 млрд грн.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Ставки військового збору наступні:

ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн),

платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1% від отриманого доходу щоквартально,

підприємці на загальній системі оподаткування – 5% від чистого річного оподатковуваного доходу,

із найманих працівників – 5% від нарахованої заробітної плати,

військовослужбовці та працівники Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5% з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України.

Як повідомлялося, в першому кварталі 2025 року з українських платників податків зібрали 34,1 млрд грн військового збору.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.