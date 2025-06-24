Підвищення податків: З українців зібрали в 4 рази більше військового збору
Протягом січня-травня цього року платники податків сплатили до бюджету України понад 61,6 млрд грн військового збору, що майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, коли було сплачено 16,4 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.
"Причина зростання – підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових", – сказано в повідомленні.
Як зазначається, найбільше сплатили:
- Київ – 20,1 млрд грн,
- Дніпропетровська область – 7,1 млрд грн,
- Львівська область – 4,7 млрд грн,
- Харківська область – 3,9 млрд грн.
Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.
Ставки військового збору наступні:
- ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн),
- платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1% від отриманого доходу щоквартально,
- підприємці на загальній системі оподаткування – 5% від чистого річного оподатковуваного доходу,
- із найманих працівників – 5% від нарахованої заробітної плати,
- військовослужбовці та працівники Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5% з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України.
Як повідомлялося, в першому кварталі 2025 року з українських платників податків зібрали 34,1 млрд грн військового збору.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків, зокрема запровадження військового збору для ФОПів та підвищення ставки цього податку для решти платників з 1,5% до 5%. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025 року.
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