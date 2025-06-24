Путін підписав закон про створення підконтрольного ФСБ "суверенного месенджера"

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про створення "національного месенджера" у Росії.

Компанію, яка займатиметься його розробкою, визначить уряду РФ, пише російська редакція Forbes.

"Національний месенджер" має забезпечувати можливість листування російською мовою та здійснення телефонних викликів, його інтегрують з державними та освітніми сервісами, а також використовуватимуть для доступу до електронних документів про особу.

Закон набуде чинності відразу після підписання президентом, а встановлення сервісу розпочнеться з 1 вересня 2025 року.

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Як повідомлялося, Мінцифри РФ планує розвивати сервіс на базі платформи Max від VK – компанія у березні запустила бета-версію свого месенджера.

Очільник російського міністерства Максут Шадаєв доповідав про роботу над месенджером особисто Путіну та стверджував, що за своїми параметрами Max не тільки "повністю порівняний із закордонними конкурентами", але й "безпечніший".

Раніше голова комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Сергєй Боярський попередив, що після впровадження "національного" сервісу WhatsApp і Telegram зможуть продовжити роботу в Росії лише за "безумовного виконання законів" країни. Відтак, "суверенний месерджер" відпочатку буде повністю підконтрольним спецслужбам РФ.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що месенджер WhatsApp у Росії офіційно включений до реєстру організаторів поширення інформації, що дає Федеральній службі безпеки РФ можливість вимагати у месенджера ключі для розшифровування листування користувачів. У разі відмови надати ключі шифрування WhatsApp можуть заблокувати, як це намагалися зробити із Telegram у 2018 році.

Згодом стало відомо, що ймовірність блокування месенджеру WhatsApp у Росії залишається високою через відсутність його взаємодії з російськими правоохоронними органами.

На початку серпня торік повідомлялося, що в Росії почали підготовку до блокування WhatsApp. Тоді підконтрольна Кремлю корпорація VK почала розробку нового "національного месенджера".