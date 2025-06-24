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Новини
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Російський мільярдер із оточення Путіна подав позов до України через конфіскацію заводів "Аерок"

Російський мільярдер подав позов до України через конфіскацію заводів

Компанія російського мільярдера Андрєя Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Позов стосується конфіскації газобетонних заводів "Аерок".

Про це повідомило Global Arbitration Review, передає Forbes Україна.

Так, Aeroc Investment Deutschland GmbH, підконтрольна LSR Group Молчановa, подала позов до ICSID на підставі двосторонньої інвестугоди між Україною та Німеччиною. Справу було зареєстровано 18 червня.

Позивачем у справі виступає юридична фірма Dentons у Франкфурті, а сам позов стосується двох заводів у Києві, які належали компанії "Аерок" – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні.

Aeroc оскаржує конфіскацію не лише в міжнародному арбітражі, а й у Конституційному суді України. Позивач стверджує, що український санкційний механізм порушує право власності, принципи правової визначеності та рівності.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої була група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні – в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.

Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.

У березні цього року Антимонопольний комітет України погодив угоду з придбання конфіскованого у росіян виробника будівельних матеріалів "Аерок" компанією "Трайдент Геоінвест Україна" співвласника мережі магазинів "АТБ" Геннадія Буткевича.

Автор: 

завод (750) позов (123) конфіскація (352) росія (14566) суд (3344)


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Топ коментарі
+8
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24.06.2025 20:25 Відповісти
+6
Ніхєра собі нахабний кацапило.Це наче у 45 Гітлер подав на суд за розбомблений Берлін.
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24.06.2025 20:39 Відповісти
+4
Краще кинути на ті заводи декілька потужних КАБів. І сказати, шо так і було. А там хай судиться...
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24.06.2025 20:40 Відповісти
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24.06.2025 20:25 Відповісти
Киньте посилання на сайт, де можна зробити ставку на вирок рішення цього арбітражу. Я б поставив на рішення на користь мільярдера з оточення ПТН.
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24.06.2025 20:32 Відповісти
Краще кинути на ті заводи декілька потужних КАБів. І сказати, шо так і було. А там хай судиться...
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24.06.2025 20:40 Відповісти
росія вийшла з міжднародного права - діло програшне для росії з самого початку.
Якщо росія признає міжднародне право - їй потрібно буде виплатити власникам за знищене майно в Україні - до прикладу за туж Азовсталь.
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25.06.2025 00:13 Відповісти
Під@рок хоче повернути Аерок
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24.06.2025 20:37 Відповісти
нехай подадуть позов в Український суд.
Суддя спочатку задовільнить, а потім
здрисне без перешкод в Іспанію.
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24.06.2025 20:39 Відповісти
Ніхєра собі нахабний кацапило.Це наче у 45 Гітлер подав на суд за розбомблений Берлін.
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24.06.2025 20:39 Відповісти
обращайтесь на московський вентіляторний завод)))
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24.06.2025 21:16 Відповісти
А конституційний суд України яке має відношення до російського придурка, повернути позов придурку, а в міжнародному арбітражі нехай бовтається. Немає нічого вічного, як розгляд справи в будь якому суді, а тим більше в європейському, навіть після винесення рішення не все так однозначно
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24.06.2025 21:24 Відповісти
оце так, а укр суд реально розглядає подібний позов? не буду здивований якшо держава Україна його ще і програє... в такому разі скинути на нього пару авіабомб звинувативши ***** і виставити позов за відшкодування збитків довкіллю і ліквідацію наслідків.
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24.06.2025 21:32 Відповісти
...уй тобі по всій морді а не наші зоводи!!!
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24.06.2025 22:15 Відповісти
Нехай князі Ангальт-Цербстські подають в суд на всю кацапію за незаконний вихід з їх власності.
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24.06.2025 22:39 Відповісти
Московіти нахабні
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24.06.2025 23:59 Відповісти
Явно, береги попутав.
****** йом, а не заводи...
Хай ще подасть позов в Бвсманний суд😁
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25.06.2025 09:42 Відповісти
Я один помітив, що під різним лайном коментувати можна, а під чимось важливим і актуальним нема можливості коментувати?
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25.06.2025 14:23 Відповісти
Ого,тіп потєрявся!!!Було,було і загуло...
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26.06.2025 08:29 Відповісти

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