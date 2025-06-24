Російський мільярдер із оточення Путіна подав позов до України через конфіскацію заводів "Аерок"

Компанія російського мільярдера Андрєя Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Позов стосується конфіскації газобетонних заводів "Аерок".

Про це повідомило Global Arbitration Review, передає Forbes Україна.

Так, Aeroc Investment Deutschland GmbH, підконтрольна LSR Group Молчановa, подала позов до ICSID на підставі двосторонньої інвестугоди між Україною та Німеччиною. Справу було зареєстровано 18 червня.

Позивачем у справі виступає юридична фірма Dentons у Франкфурті, а сам позов стосується двох заводів у Києві, які належали компанії "Аерок" – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні.

Aeroc оскаржує конфіскацію не лише в міжнародному арбітражі, а й у Конституційному суді України. Позивач стверджує, що український санкційний механізм порушує право власності, принципи правової визначеності та рівності.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої була група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні – в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.

Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.

У березні цього року Антимонопольний комітет України погодив угоду з придбання конфіскованого у росіян виробника будівельних матеріалів "Аерок" компанією "Трайдент Геоінвест Україна" співвласника мережі магазинів "АТБ" Геннадія Буткевича.