Платформа Casino.ua оголосила про партнерство з провайдером Push Gaming

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Онлайн-платформа Casino.ua оголосила про початок співпраці з міжнародним провайдером Push Gaming. Компанія відома розробкою інноваційних відеослотів, сучасну графіку та технічну адаптивність під різні пристрої.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає РБК-Україна.

Як зазначається, Push Gaming працює на ринку вже понад 10 років і має значну аудиторію у світі завдяки постійному фокусу на користувацькому досвіді та технологічній досконалості.

У Casino.ua зазначають, що додавання Push Gaming до платформи стало відповіддю на інтерес із боку українських користувачів, а також частиною довгострокової стратегії розвитку.