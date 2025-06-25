Нацбанк встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп

Національний банк встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп на рівні 3%. Це наближує нормативно-правові акти НБУ у сфері банківського регулювання до стандартів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що таке значення визначено за результатами аналізу проведених банками тестових розрахунків коефіцієнта левериджу, який стартував у квітні, зокрема за результатами калібрування, здійсненого Національним банком.

Дотримання мінімального значення коефіцієнта левериджу банками передбачено з 1 вересня 2025 року, банківськими групами – з 1 квітня 2026 року.

Крім того, для більш повної адаптації банків до нових регуляторних вимог тестовий період для розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу продовжено на один місяць – до кінця серпня 2025 року.

"Такі нові вимоги сприятимуть підвищенню фінансової стійкості банків і подальшому зміцненню банківського сектору в цілому, а також підвищать рівень еквівалентності вітчизняних регуляторних норм правилам ЄС", – йдеться у повідомленні.

Коефіцієнт левериджу є додатковим показником достатності капіталу 1 рівня для покриття ризиків за активними операціями, без урахування ступеня ризиковості активу (який визначається через вагу ризику). Запровадження коефіцієнта левериджу у світі почалося після світової фінансової кризи, зокрема через недооцінку рівнів ризиків окремих інструментів. Базельський комітет з банківського нагляду та норми Регламенту ЄС про вимоги до капіталу (CRR) встановили мінімальне значення коефіцієнта левериджу на рівні 3%.

Як додали в НБУ, застосовність такої мінімальної вимоги в Україні перевірено на тестових даних. У разі встановлення мінімального значення коефіцієнта левериджу на рівні 3% коефіцієнт буде обмежувальним для близько 40% українських банків.

За вищого мінімального значення нормативу частка обмежених коефіцієнтом левериджу банків непропорційно зростатиме.